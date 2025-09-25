Осенью возрастает риск кишечных инфекций: как обезопасить продукты и хранение
С наступлением осени в России традиционно фиксируется всплеск заболеваемости кишечными инфекциями, связанный с активным потреблением сезонных продуктов, домашним консервированием и изменением бытовых привычек. Об этом в интервью RT сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
Эксперт выделила три ключевых фактора осеннего роста инфекций. Во-первых, это употребление в пищу арбузов, дынь, зелени и овощей, которые не всегда тщательно моют. Во-вторых, нарушение технологий при домашнем консервировании, что может привести к таким тяжелым последствиям, как ботулизм. Третьей причиной стало сокращение частоты проветриваний помещений из-за похолодания, что создает благоприятную среду для патогенов.
Особое внимание Спеценко уделила правилам хранения продуктов. Она отметила, что молочная продукция, колбасы и готовые блюда требуют строгого соблюдения температурного режима. Оставлять их на балконах или в неотапливаемых кладовых опасно, так как переменчивая осенняя погода приводит к порче продуктов даже до истечения срока годности.
Специалист Роскачества посоветовала мыть не только фрукты и овощи, но и упаковки от молока, соков и йогуртов перед помещением в холодильник, поскольку на их поверхности могут находиться патогенные микроорганизмы. Также важно использовать отдельные разделочные доски для сырых и готовых продуктов и регулярно менять губки для мытья посуды.
При первых симптомах расстройства пищеварения эксперт настоятельно рекомендует обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, особенно это касается детей и пожилых людей, у которых обезвоживание развивается значительно быстрее.
Читайте также: