Осенью возрастает риск кишечных инфекций: как обезопасить продукты и хранение

25 сентября 2025, 06:26

Директор пищевой безопасности рассказала о профилактике осенний инфекций

Фото: Istock/demaerre

С наступлением осени в России традиционно фиксируется всплеск заболеваемости кишечными инфекциями, связанный с активным потреблением сезонных продуктов, домашним консервированием и изменением бытовых привычек. Об этом в интервью RT сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.