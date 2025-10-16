В Дагестане шесть человек заразились ботулизмом от домашних закруток
В Махачкале шесть человек оказались в больнице с тяжёлым отравлением ботулизмом после употребления домашних консервов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Опасные банки попали на стол двух семей. После еды у людей начались симптомы ботулизма, и их доставили в республиканский инфекционный центр. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжёлое — она находится в реанимации.
Медики отмечают, что ботулизм может развиться даже из-за малейшей частицы почвы, попавшей в заготовку. В безвоздушной среде бактерии Clostridium botulinum вырабатывают смертельно опасный токсин, который не меняет вкус, запах и внешний вид продукта — банки не вздуваются, и определить заражение визуально невозможно.
Читайте также: