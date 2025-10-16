Врач предупредила об опасности ботулизма из-за домашних консервов

16 октября 2025, 15:30

Фото: istockphoto / Liubomyr Vorona

Ботулизм представляет собой опасную инфекцию, вызываемую бактериями Clostridium botulinum, которые вырабатывают один из самых сильных природных ядов — ботулотоксин.





Он поражает нервную систему, нарушая передачу сигналов от двигательных нервов к мышцам и может привести к параличу. Об этом в беседе с RT рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.



По словам специалиста, без своевременной медицинской помощи заболевание может закончиться смертью из-за остановки дыхания. Чаще всего заражение происходит при употреблении продуктов, содержащих токсин. Особую опасность представляют некачественные консервы, а также вяленая, копчёная и солёная рыба или мясо, приготовленные с нарушениями технологии.

«Ранние признаки напоминают отравление: тошнота, рвота, общая слабость. Но очень быстро присоединяются также неврологические симптомы: начинает двоиться в глазах, веки опускаются, появляются трудности с глотанием, невнятная, "смазанная" речь. Человек может жаловаться на сильную слабость во всём теле», — уточнила Демьяновская.