Врач предупредила об опасности ботулизма из-за домашних консервов
Ботулизм представляет собой опасную инфекцию, вызываемую бактериями Clostridium botulinum, которые вырабатывают один из самых сильных природных ядов — ботулотоксин.
Он поражает нервную систему, нарушая передачу сигналов от двигательных нервов к мышцам и может привести к параличу. Об этом в беседе с RT рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По словам специалиста, без своевременной медицинской помощи заболевание может закончиться смертью из-за остановки дыхания. Чаще всего заражение происходит при употреблении продуктов, содержащих токсин. Особую опасность представляют некачественные консервы, а также вяленая, копчёная и солёная рыба или мясо, приготовленные с нарушениями технологии.
«Ранние признаки напоминают отравление: тошнота, рвота, общая слабость. Но очень быстро присоединяются также неврологические симптомы: начинает двоиться в глазах, веки опускаются, появляются трудности с глотанием, невнятная, "смазанная" речь. Человек может жаловаться на сильную слабость во всём теле», — уточнила Демьяновская.Врач подчеркнула, что при появлении таких симптомов, особенно после употребления консервов или копчёностей, необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Чтобы снизить риск заражения, эксперт советует не покупать домашние заготовки и вяленые продукты с рук, а также обращать внимание на внешний вид тары: вздутая крышка или мутный рассол — повод отказаться от употребления.
Невролог также рекомендовала повторно кипятить любые консервы перед употреблением, так как ботулотоксин разрушается при термической обработке. При этом сами бактерии погибают только при кипячении не менее 30 минут, а их споры — через шесть часов.