Боярка снова в деле: Стилист рассказала, почему меховые шапки из 90-х захватили улицы
Стилист Скороходова: меховые шапки возвращают нас к славянским корням
Спрос на меховые шапки-кубанки и боярки этой зимой вырос вдвое. Эксперты видят корни этого тренда не только в ностальгии по 90-м и популярных сериалах, но и в глубоком возвращении к этническим истокам и поиске аутентичности в одежде.
Изначально кажется, что тренд пришел из популярных сериалов и культуры девяностых, однако стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что на моду необходимо смотреть глубже – она циклична, и подобный ретро-виток вполне закономерен.
«Это история возвращения, наверное, к своим корням, потому что меховые головные уборы, натуральный мех, пышные шубы — это же наше этническое, эстетика русского духа», — пояснила она.
Стилист отметила, что этот визуальный код пронизывает историю русского народа, и нынешний тренд — не просто следование западным аналогам, а поиск чего-то настоящего и душевного.
«Поэтому, на мой взгляд, у нас тренд на славянские мотивы, а это возвращение к своему первобытному, к чему-то настоящему, родному и душевному», — объяснила Скороходова.
Она добавила, что меховые шапки как аксессуар в России воспринимаются абсолютно нормально и практично для зимних холодов, в отличие от Запада, где его часто считают «слишком эффектным» для повседневной носки.
«Этот тренд только набирает обороты, и все больше людей будут выбирать теплые и стильные меховые головные уборы», — резюмировала дизайнер.