Боярка снова в деле: Стилист рассказала, почему меховые шапки из 90-х захватили улицы

16 октября 2025, 13:03

Стилист Скороходова: меховые шапки возвращают нас к славянским корням

Фото: Istock/Alejandro MF

Спрос на меховые шапки-кубанки и боярки этой зимой вырос вдвое. Эксперты видят корни этого тренда не только в ностальгии по 90-м и популярных сериалах, но и в глубоком возвращении к этническим истокам и поиске аутентичности в одежде.





Изначально кажется, что тренд пришел из популярных сериалов и культуры девяностых, однако стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что на моду необходимо смотреть глубже – она циклична, и подобный ретро-виток вполне закономерен.





«Это история возвращения, наверное, к своим корням, потому что меховые головные уборы, натуральный мех, пышные шубы — это же наше этническое, эстетика русского духа», — пояснила она.

«Поэтому, на мой взгляд, у нас тренд на славянские мотивы, а это возвращение к своему первобытному, к чему-то настоящему, родному и душевному», — объяснила Скороходова.

«Этот тренд только набирает обороты, и все больше людей будут выбирать теплые и стильные меховые головные уборы», — резюмировала дизайнер.