«От кокошников до Кадышевой»: Стилист объяснила, почему русский стиль так популярен среди молодежи
Стилист Скороходова: в 2025 году в моде русскость
Интерес к русской эстетике захватил молодежь. В последний год соцсети взорвал тренд на «слабый кор» и эстетику, отсылающую к русским образам и стилю 90-х: мех, шапки, шубы. Параллельно молодежь открывает для себя творчество Надежды Кадышевой, интересуясь не только звучанием, но и визуальным кодом той эпохи.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что цикличность в моде имеет очень важное значение. Каждые 15–20 лет мы видим виток, когда то, что было модно, возвращается вновь.
«Конечно же, с доработками, с определенной семантикой. Поэтому то, что в моде опять русскость, — это нормально и хорошо», — пояснила она.
Стилист рассказала, что легче всего подстроить под «русский стиль» аксессуары.
«Здесь большое значение имеет размер. Чем он больше у кокошника или ободка, тем он более гротескный и привлекающий внимание. Поэтому, если вы хотите головной убор, который будет дополнять образ, а не быть ярким акцентом, — то стоит выбрать что-то миниатюрное», — посоветовала она.
Анна Скороходова также отметила, что важен материал, который мы выбираем. И здесь наиболее органично будет смотреться кожа и текстиль. Однако, если мы выбираем что-то с россыпью кристаллов, расшитое жемчугом, это будет приковывать больше внимания.
«Отличным аксессуаром могут стать декоративные резинки, жемчужные украшения для волос, металлические заколки, которые теперь носят не пряча, а также широкие ленты и тесьма», — сказала собеседника.
По ее словам, главное во всем — уместность. Если головной убор небольшой, можно интегрировать его в классический или романтичный образ. Если он объемный и массивный, то стоит дополнить его ярким и самодостаточным нарядом.