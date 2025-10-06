«От кокошников до Кадышевой»: Стилист объяснила, почему русский стиль так популярен среди молодежи

06 октября 2025, 11:17

Стилист Скороходова: в 2025 году в моде русскость

Фото: iStock/Ruslan_Iefremov

Интерес к русской эстетике захватил молодежь. В последний год соцсети взорвал тренд на «слабый кор» и эстетику, отсылающую к русским образам и стилю 90-х: мех, шапки, шубы. Параллельно молодежь открывает для себя творчество Надежды Кадышевой, интересуясь не только звучанием, но и визуальным кодом той эпохи.





Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что цикличность в моде имеет очень важное значение. Каждые 15–20 лет мы видим виток, когда то, что было модно, возвращается вновь.





«Конечно же, с доработками, с определенной семантикой. Поэтому то, что в моде опять русскость, — это нормально и хорошо», — пояснила она.

«Здесь большое значение имеет размер. Чем он больше у кокошника или ободка, тем он более гротескный и привлекающий внимание. Поэтому, если вы хотите головной убор, который будет дополнять образ, а не быть ярким акцентом, — то стоит выбрать что-то миниатюрное», — посоветовала она.

«Отличным аксессуаром могут стать декоративные резинки, жемчужные украшения для волос, металлические заколки, которые теперь носят не пряча, а также широкие ленты и тесьма», — сказала собеседника.

