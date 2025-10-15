Стилист назвал деталь, по которой отличают провинциалку от столичной девушки

15 октября 2025, 10:40

Стилист Дубинин: содержимое сумки может рассказать о происхождении её хозяйки

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

В Международный день сельских женщин, который отмечается 15 октября, стилист Владимир Дубинин рассказал Life.ru, как понять, что девушка не из столицы и какие именно факторы выдают провинциальное происхождение.





По словам эксперта, ключ к разгадке — не в самой сумке, а в её содержимом.

«В сумке обязательно будет карандаш для глаз синего цвета, ведь яркий акцент в макияже — признак провинциальной натуры, которая не боится выделяться. Помада цвета морковь говорит о любви к ярким и насыщенным оттенкам, а тени фиолетового или синего оттенка — о желании подчеркнуть свою индивидуальность, как это было модно в деревнях», — отметил Дубинин.

«Именно эти мелочи и создают образ, который сразу выдаст в вас провинциалку — простую, искреннюю и немного наивную приезжую девушку», — подытожил Дубинин.