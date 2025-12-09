«Бранные слова»: Психолог назвала технику, которая поможет отпустить старые обиды

09 декабря 2025, 13:56

Психолог Юданова: в письме обидчику можно использовать бранные слова и выражения

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Всем известно, что старые обиды не дают спокойной жизни, ежедневно вызывая негативные эмоции. Перед Новым годом люди, как правило, стараются отпустить все плохое, чтобы вступить в новый этап с чистым сердцем и добрыми мыслями.





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» поделилась техникой «отпускания обид» перед новым годом.





«Можно написать письмо, адресованное обидчику. Там высказать все, что наболело. Здесь можно употреблять бранные слова или признаваться в любви. Если обидели вы, то напишите извинение. Даже если его никто не увидит», — сказала она.

«Смысл этой техники в том, что вам обязательно станет легче и спокойнее на душе. Также отличный способ для верующих людей — сходить в храм на исповедь и причастие. Еще можно посетить психолога, чтобы обсудить накопленные обиды», — посоветовала Юданова.