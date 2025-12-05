Названы запрещенные за новогодним столом темы
Психолог Сильвия дан Бен заявила, что некоторые вопросы, заданные за новогодним столом, могут поставить собеседника в неловкое положение, передает издание El Economista.
По словам дан Бен, во время застолья не рекомендуется спрашивать о наличии партнера, планах на детей и замужестве. Она также отметила, что не стоит интересоваться у кого-либо причинами похудения или набора веса.
В то же время специалист порекомендовала не молчать, если за новогодним столом задан неловкий вопрос. В таких случаях она советует быстро сменить тему, чтобы разговор стал более позитивным. Важно также дать понять собеседнику, что его вопрос вызвал дискомфорт. Если же ситуация стала слишком напряженной, можно использовать юмор для разряжения обстановки, подытожила дан Бен.
