Названы запрещенные за новогодним столом темы

05 декабря 2025, 19:29

Психолог дан Бен призвала не обсуждать за новогодним столом замужество

Фото: iStock/SeventyFour

Психолог Сильвия дан Бен заявила, что некоторые вопросы, заданные за новогодним столом, могут поставить собеседника в неловкое положение, передает издание El Economista.