«Постоянная гонка»: Психолог объяснила, почему люди не чувствуют радости от побед

08 декабря 2025, 16:21

Психолог Аванесян: главная победа наступает, когда перестаешь бежать

Фото: iStock/nathaphat

Некоторые живут так, будто каждый день — соревнование. Новая цель, новая вершина, новое «надо». Но как только достигаешь — радости нет. Всё снова обесценивается.





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что всему виной — внутренний шёпот, который говорит, что «ты ещё недостаточно хорош».





«Это не мотивация, а внутренний диктатор, выросший на условной любви и страхе быть "недостойным". Он заставляет жить в будущем, а не в настоящем. Работать до изнеможения, накапливать стресс и однажды просыпаться в пустоте: вроде бы всё сделал — но себя так и не почувствовал», — объяснила она.

«Истинный финиш случается в тот момент, когда перестаёшь бежать и начинаешь быть. Если узнаёшь себя в этой гонке — это уже повод не тащить всё в одиночку и позволить себе поддержку», — сказала Ольга Аванесян.