«Отпустить обиды и навести порядок»: Психолог раскрыла, что важно успеть сделать до наступления Нового года
Психолог Юданова: перед Новым годом важно написать письмо себе
Новогодние праздники приближаются, а это значит, что пора отпускать все старое, чтобы пришло новое. Как это сделать, и с чего начать?
Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что под конец года очень важно отпустить все ненужное, навести порядок как в доме, так и в голове. Она назвала несколько шагов в подготовке к новому году.
- Навести порядок в доме: важно провести не просто уборку, а избавиться от ненужных вещей в гардеробе, в шкафах и на полках.
«Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее», — пояснила эксперт.
- Привести в порядок рабочее место и почистить телефоны от ненужных телефонов, приложений, заметок: это поможет создать ощущение освобождения от лишнего.
- Написать благодарности уходящему году: нужно вспомнить все хорошее и выписать на бумагу.
- Составить список своих достижений: похвалить себя даже за маленькие шаги.
- Отпустить обиды: здесь можно пойти в храм, к психологу или написать написать «злое» письмо своему обидчику.
- Прописать цели на следующий год: они должны быть реалистичными и достижимыми. Список можно расширять и дополнять, если чувствуете, что можете достигнуть большего.
- Поймать новогоднее настроение: это можно сделать благодаря праздничным фильмам, музыке, прогулкам, встречам с близкими.