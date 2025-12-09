«Отпустить обиды и навести порядок»: Психолог раскрыла, что важно успеть сделать до наступления Нового года

09 декабря 2025, 13:53

Психолог Юданова: перед Новым годом важно написать письмо себе

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Новогодние праздники приближаются, а это значит, что пора отпускать все старое, чтобы пришло новое. Как это сделать, и с чего начать?





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что под конец года очень важно отпустить все ненужное, навести порядок как в доме, так и в голове. Она назвала несколько шагов в подготовке к новому году.





Навести порядок в доме: важно провести не просто уборку, а избавиться от ненужных вещей в гардеробе, в шкафах и на полках.

«Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее», — пояснила эксперт.