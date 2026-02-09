09 февраля 2026, 13:06

Дарья Галимова

В студии программы «Мужское/Женское» на Первом канале развернулась настоящая семейная драма из Челябинска. С одной стороны — Мария Федосеева, бабушка, взявшая на себя все заботы о внуке Славике. Она умоляет не отдавать ребенка ее снохе Дарье Галимовой, которая, по ее словам, бросила мальчика год назад. С другой — сама девушка, утверждающая, что сбежала от мужа-тирана и неадекватной свекрови. Кто виноват в этой истории, где каждый считает себя жертвой, разберется «Радио 1».





Нерадивая мать: что думает о Дарье свекровь

Мария Федосеева

«Моя сноха Даша год назад ушла от нас и оставила ребенка маленького… И тут у нее материнский инстинкт проснулся. Хочет забрать ребенка от нас… От меня и от сына, то есть его папы… Когда ушла, это было 25 ноября. Сыну сказала, что устала и уйдет к подружке с ночевкой. Утром сын будит меня: «Мам, я развожусь», — пожаловалась Мария.

Тирания в семье: версия Дарьи

«Мне нужен был отдых», — подчеркнула Дарья.

Дарья Галимова

«Вы вообще понимаете, что я от балды спрашиваю? Что со вторым было? Что с третьим? Она сначала мнется, потом рассказывает. Мне интересно, может, мы так до 20-го дойдем…. Я бы в жизни не могла представить, что к вам аж четыре «кобеля» приходило», — перебила гостью Барановская.

Позиция отца ребенка и откровение матери Дарьи

Игорь Галимов

Что говорят эксперты

«В данной ситуации мы рассматриваем два варианта решения споров – досудебный порядок и судебный порядок. Мы привлекаем к рассмотрению вопроса наш кризисный центр, который оказывает в том числе и психологическую помощь. На базе этого центра существуют службы примирения», — сообщила Хмелева.

Наталья Хмелева

«Юридически вы ребенка заберете, но как только вы оставите его кому-то, не родственникам, ваши оппоненты через суд, через опеку, через полицию отыграют, что вы нерадивая мать».

«Каждый из вас живет в тирании. Внутри себя, а в основном по отношению к другим… Тирания не рождается у свободного человека, у самостоятельного — подавно. В первую очередь я это, конечно, адресую бабушкам».

«Ты должна сама для себя решить, правда ли ты хочешь бороться за этого ребенка. И понять, что сейчас... есть только ты, твое желание и твоя ответственность».