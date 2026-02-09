Брошенный ребенок, четыре любовника и психбольница: почему молодой матери из Челябинска не отдают сына ее свекровь и муж-тиран?
В студии программы «Мужское/Женское» на Первом канале развернулась настоящая семейная драма из Челябинска. С одной стороны — Мария Федосеева, бабушка, взявшая на себя все заботы о внуке Славике. Она умоляет не отдавать ребенка ее снохе Дарье Галимовой, которая, по ее словам, бросила мальчика год назад. С другой — сама девушка, утверждающая, что сбежала от мужа-тирана и неадекватной свекрови. Кто виноват в этой истории, где каждый считает себя жертвой, разберется «Радио 1».
Нерадивая мать: что думает о Дарье свекровьМария Федосеева представила свою версию событий. По ее словам, год назад ее сноха заявила, что устала, и ушла из дома. Она пошла с ночевкой к подруге и не вернулась, оставив маленького сына. С тех пор Славика воспитывают бабушка и отец, который часто катается по командировкам. Мария с горечью вспоминает, в каком состоянии она иногда заставала внука: голодного и грязного. По ее словам, невестка за все это время не сильно интересовалась судьбой ребенка, а теперь внезапно подала в суд, чтобы забрать его себе.
Свекровь уверена, что истинная цель Дарьи — не забота о мальчике, а получение алиментов от его отца. Она хочет, чтобы девушка «оставалась матерью», но настаивает, чтобы ребенок пока жил с ней. Мария также обвинила сноху в безответственности, рассказав, как та однажды оставила ребенка с незнакомыми людьми, а сама ушла на работу до ночи.
«Моя сноха Даша год назад ушла от нас и оставила ребенка маленького… И тут у нее материнский инстинкт проснулся. Хочет забрать ребенка от нас… От меня и от сына, то есть его папы… Когда ушла, это было 25 ноября. Сыну сказала, что устала и уйдет к подружке с ночевкой. Утром сын будит меня: «Мам, я развожусь», — пожаловалась Мария.
Тирания в семье: версия ДарьиВ ответ Дарья Галимова выступила с обвинениями в адрес новой семьи. Она утверждает, что в 18 лет вышла замуж за Игоря и забеременела от него, однако их брак еще вначале дал трещину. По словам девушки, Игорь и его мать запрещали ей работать. При этом они не давали ей покоя, заставляя хлопотать по дому, следить за мужем и ребенком.
«Мне нужен был отдых», — подчеркнула Дарья.Девушка призналась, что решилась на развод после побоев. Однажды пьяный муж, утверждая, что любит ее, толкнул и ударил по лицу, не позволяя уйти. Она также добавила, что боится приходить за сыном с полицией, опасаясь реакции свекрови — та, по словам Дарьи, однажды напала на человека с ножом.
Мария не стала отрицать этот факт и подтвердила, что в прошлом у нее действительно был конфликт с одним мужчиной. По словам женщины, тот сам «докопался» и «кидался» на нее. Суд учел обстоятельства и назначил ей условный срок.
Когда свекровь публично обвинила Дарью в «гулянках», та объяснила, что один знакомый просто проводил ее до дома, чтобы «ей не было страшно». Другой молодой человек оставался ночевать на ее кухне, но никаких близких отношений не было. И все это происходило уже после ссоры с семьей.
Все это время ведущая Юлия Барановская задавала девушке наводящие вопросы, чтобы узнать количество ее любовников. Когда речь зашла о четвертом ухажере, ведущая не сдержалась.
«Вы вообще понимаете, что я от балды спрашиваю? Что со вторым было? Что с третьим? Она сначала мнется, потом рассказывает. Мне интересно, может, мы так до 20-го дойдем…. Я бы в жизни не могла представить, что к вам аж четыре «кобеля» приходило», — перебила гостью Барановская.
Позиция отца ребенка и откровение матери ДарьиНастроение в студии накалилось, когда появился отец ребенка, Игорь Галимов. Он заявил, что Дарья должна «благодарить его маму» и «упасть ей в ноги», потому что она занимается их сыном, пока девушка «гуляет». Слова мужчины звучали противоречиво. Он утверждает, что не разводится с женой, потому что любит ее, однако жалеет, что «лег с ней в одну кровать». Игорь также подтвердил, что ударил Дарью, и объяснил свой поступок ее изменами.
Затем в студию пришла мать Дарьи, Светлана, и вступилась за дочь. Она также рассказала, что еще в подростковом возрасте у девушки были проблемы с поведением, и ей даже пришлось обратиться за помощью к психиатрам.
Что говорят экспертыВедущий Александр Гордон сообщил, что органы опеки впервые услышали об этой ситуации от съемочной группы. Наталья Хмелева, заместитель представителя Комитета социальной политики города Челябинска, подтвердила, что семья Галимовых в поле их зрения не попадала.
«В данной ситуации мы рассматриваем два варианта решения споров – досудебный порядок и судебный порядок. Мы привлекаем к рассмотрению вопроса наш кризисный центр, который оказывает в том числе и психологическую помощь. На базе этого центра существуют службы примирения», — сообщила Хмелева.Эксперты в зале вынесли суровый, но справедливый вердикт. Адвокат Алексей Цыганов предупредил Дарью:
«Юридически вы ребенка заберете, но как только вы оставите его кому-то, не родственникам, ваши оппоненты через суд, через опеку, через полицию отыграют, что вы нерадивая мать».Психиатр-нарколог Елена Боярская указала на другую проблему в семье:
«Каждый из вас живет в тирании. Внутри себя, а в основном по отношению к другим… Тирания не рождается у свободного человека, у самостоятельного — подавно. В первую очередь я это, конечно, адресую бабушкам».Общественный деятель Наталья Бальбот обратилась к молодой матери с жестким, но важным посылом:
«Ты должна сама для себя решить, правда ли ты хочешь бороться за этого ребенка. И понять, что сейчас... есть только ты, твое желание и твоя ответственность».Судьбу маленького Славика теперь будет решать суд, но ясно одно: пока взрослые выясняют, кто из них прав, главной жертвой этой войны остается ребенок.