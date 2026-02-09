Достижения.рф

Брошенный ребенок, четыре любовника и психбольница: почему молодой матери из Челябинска не отдают сына ее свекровь и муж-тиран?

Дарья Галимова (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)

В студии программы «Мужское/Женское» на Первом канале развернулась настоящая семейная драма из Челябинска. С одной стороны — Мария Федосеева, бабушка, взявшая на себя все заботы о внуке Славике. Она умоляет не отдавать ребенка ее снохе Дарье Галимовой, которая, по ее словам, бросила мальчика год назад. С другой — сама девушка, утверждающая, что сбежала от мужа-тирана и неадекватной свекрови. Кто виноват в этой истории, где каждый считает себя жертвой, разберется «Радио 1».



Нерадивая мать: что думает о Дарье свекровь

Мария Федосеева представила свою версию событий. По ее словам, год назад ее сноха заявила, что устала, и ушла из дома. Она пошла с ночевкой к подруге и не вернулась, оставив маленького сына. С тех пор Славика воспитывают бабушка и отец, который часто катается по командировкам. Мария с горечью вспоминает, в каком состоянии она иногда заставала внука: голодного и грязного. По ее словам, невестка за все это время не сильно интересовалась судьбой ребенка, а теперь внезапно подала в суд, чтобы забрать его себе.

Мария Федосеева (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Свекровь уверена, что истинная цель Дарьи — не забота о мальчике, а получение алиментов от его отца. Она хочет, чтобы девушка «оставалась матерью», но настаивает, чтобы ребенок пока жил с ней. Мария также обвинила сноху в безответственности, рассказав, как та однажды оставила ребенка с незнакомыми людьми, а сама ушла на работу до ночи.
«Моя сноха Даша год назад ушла от нас и оставила ребенка маленького… И тут у нее материнский инстинкт проснулся. Хочет забрать ребенка от нас… От меня и от сына, то есть его папы… Когда ушла, это было 25 ноября. Сыну сказала, что устала и уйдет к подружке с ночевкой. Утром сын будит меня: «Мам, я развожусь», — пожаловалась Мария.

Тирания в семье: версия Дарьи

В ответ Дарья Галимова выступила с обвинениями в адрес новой семьи. Она утверждает, что в 18 лет вышла замуж за Игоря и забеременела от него, однако их брак еще вначале дал трещину. По словам девушки, Игорь и его мать запрещали ей работать. При этом они не давали ей покоя, заставляя хлопотать по дому, следить за мужем и ребенком.
«Мне нужен был отдых», — подчеркнула Дарья.
Девушка призналась, что решилась на развод после побоев. Однажды пьяный муж, утверждая, что любит ее, толкнул и ударил по лицу, не позволяя уйти. Она также добавила, что боится приходить за сыном с полицией, опасаясь реакции свекрови — та, по словам Дарьи, однажды напала на человека с ножом.

Дарья Галимова (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Мария не стала отрицать этот факт и подтвердила, что в прошлом у нее действительно был конфликт с одним мужчиной. По словам женщины, тот сам «докопался» и «кидался» на нее. Суд учел обстоятельства и назначил ей условный срок.

Когда свекровь публично обвинила Дарью в «гулянках», та объяснила, что один знакомый просто проводил ее до дома, чтобы «ей не было страшно». Другой молодой человек оставался ночевать на ее кухне, но никаких близких отношений не было. И все это происходило уже после ссоры с семьей.

Все это время ведущая Юлия Барановская задавала девушке наводящие вопросы, чтобы узнать количество ее любовников. Когда речь зашла о четвертом ухажере, ведущая не сдержалась.
«Вы вообще понимаете, что я от балды спрашиваю? Что со вторым было? Что с третьим? Она сначала мнется, потом рассказывает. Мне интересно, может, мы так до 20-го дойдем…. Я бы в жизни не могла представить, что к вам аж четыре «кобеля» приходило», — перебила гостью Барановская.

Позиция отца ребенка и откровение матери Дарьи

Настроение в студии накалилось, когда появился отец ребенка, Игорь Галимов. Он заявил, что Дарья должна «благодарить его маму» и «упасть ей в ноги», потому что она занимается их сыном, пока девушка «гуляет». Слова мужчины звучали противоречиво. Он утверждает, что не разводится с женой, потому что любит ее, однако жалеет, что «лег с ней в одну кровать». Игорь также подтвердил, что ударил Дарью, и объяснил свой поступок ее изменами.

Игорь Галимов (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Затем в студию пришла мать Дарьи, Светлана, и вступилась за дочь. Она также рассказала, что еще в подростковом возрасте у девушки были проблемы с поведением, и ей даже пришлось обратиться за помощью к психиатрам.

Что говорят эксперты

Ведущий Александр Гордон сообщил, что органы опеки впервые услышали об этой ситуации от съемочной группы. Наталья Хмелева, заместитель представителя Комитета социальной политики города Челябинска, подтвердила, что семья Галимовых в поле их зрения не попадала.
«В данной ситуации мы рассматриваем два варианта решения споров – досудебный порядок и судебный порядок. Мы привлекаем к рассмотрению вопроса наш кризисный центр, который оказывает в том числе и психологическую помощь. На базе этого центра существуют службы примирения», — сообщила Хмелева.
Наталья Хмелева (Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»)
Эксперты в зале вынесли суровый, но справедливый вердикт. Адвокат Алексей Цыганов предупредил Дарью:
«Юридически вы ребенка заберете, но как только вы оставите его кому-то, не родственникам, ваши оппоненты через суд, через опеку, через полицию отыграют, что вы нерадивая мать».
Психиатр-нарколог Елена Боярская указала на другую проблему в семье:
«Каждый из вас живет в тирании. Внутри себя, а в основном по отношению к другим… Тирания не рождается у свободного человека, у самостоятельного — подавно. В первую очередь я это, конечно, адресую бабушкам».
Общественный деятель Наталья Бальбот обратилась к молодой матери с жестким, но важным посылом:
«Ты должна сама для себя решить, правда ли ты хочешь бороться за этого ребенка. И понять, что сейчас... есть только ты, твое желание и твоя ответственность».
Судьбу маленького Славика теперь будет решать суд, но ясно одно: пока взрослые выясняют, кто из них прав, главной жертвой этой войны остается ребенок.

