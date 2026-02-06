«Надо было её треснуть»: блогер Мария Храмова обвинила мужа-спортсмена в избиении. Почему мужчина запрещает ей видеться с сыном?
Мария Храмова и ее муж Алексей вели блог, в котором рассказывали подписчикам, как счастливы вместе. Однако недавно красивая семейная история разрушилась на глазах у многотысячной аудитории. Выяснилось, что Храмов избил жену и запретил ей видеться с сыном. О том, что на самом деле произошло в этой семье, которая еще вчера казалась подписчикам такой счастливой, расскажет «Радио 1».
История выпуска
В семье известного блогера Марии Храмовой и ее супруга Алексея, который является кандидатом в мастера спорта по джиу-джитсу, произошел серьезный конфликт. Мария утверждает, что Алексей с особой жестокостью избил ее, используя приемы боевого искусства. После этого он выгнал Храмову из дома и запретил общаться с их четырехлетним сыном.
Алексей, в свою очередь, отрицает обвинения в избиении, называя их ложью, но признаёт, что действительно выгнал жену, ссылаясь на наличие серьёзных причин для этого. Храмов также обвинил жену в стремлении увеличить количество подписчиков за счет этой скандальной истории.
Позиция Марии Храмовой
В студии программы «Пусть говорят» Мария Храмова призналась, что Алексей и ранее демонстрировал агрессию, но в этот раз он зашел слишком далеко. В 2023 году уже имела место ситуация с легким избиением. Тогда девушка покинула квартиру и оставила сына с мужем, но вскоре вернулась, поскольку очень скучала по ребенку.
Храмова сообщила, что влюбилась в этого человека, и их брак был заключен по любви. Однако бывшие возлюбленные Алексея предупреждали ее о возможных проблемах, так как мужчина уже избивал и их. Блогер подчеркнула, что на протяжении всех пяти лет их отношений ей приходилось буквально выпрашивать любовь и ласку от мужа, но она была готова терпеть это ради сохранения семьи.
24 декабря конфликт между супругами возник из-за рабочих вопросов. Мария попросила Алексея освободить квартиру, так как ей нужно было снять ролик для клиента в тишине. Храмов отказался уходить и вступил в словесную перепалку, а затем пригрозил жене физической расправой. В день конфликта в квартире не было ребенка. 2 января Мария приехала навестить сына у Алексея, и он снова избил ее. Брат Марии Храмовой, Даниил Спесивцев, подтвердил факт избиения своей сестры. Он также рассказал, что однажды Алексей ударил его самого.
Стоит отметить, что Алексей еще до свадьбы сказал Марии, что она обязана родить ему троих сыновей, и после этого «она может быть свободна».
Позиция Алексея Храмова
По словам Алексея Храмова, 24 декабря 2025 года Мария начала публиковать в своем блоге личные переписки и видео с участием их ребенка. 2 января 2026 года он пригласил жену в квартиру для времяпрепровождения с сыном. Он подчеркнул, что при этом забрал у Марии телефон, чтобы она не могла выкладывать контент в социальные сети.
К вечеру того же дня в квартиру приехали братья Марии, так как она не выходила на связь. Алексей предложил жене переехать к нему и жить вместе с сыном, но без возможности пользоваться телефоном и вести блог. Она отказалась и покинула квартиру.
Храмов заявил, что не позволяет Марии видеться с ребенком, поскольку считает, что она зарабатывает на их семейной драме и использует сына для привлечения внимания. По заверению Алексея, он не избивал свою жену, а синяки, которые она показывала подписчикам в социальных сетях, были нарисованы.
«Может быть мне и надо было ее треснуть», — сказал Алексей с усмешкой.
Мнения экспертов студии
Эксперты студии полагают, что Алексей отказывается передать сына Марии исключительно из корыстных побуждений, стремясь избежать выплаты алиментов в случае развода.
Семейный психолог Андрей Клеверин отметил, что Алексей не предпринял попыток смягчить свои высказывания, чтобы не демонстрировать свою агрессию столь открыто. По мнению эксперта, Храмов привык доминировать над окружающими, и теперь, когда его жена начинает освобождаться от его влияния и строить собственную жизнь, это вызывает у него недовольство. Клеверин подчеркнул, что основная цель Алексея сейчас — наказать свою супругу.
Скандальную пару ожидают судебные разбирательства.