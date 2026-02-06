06 февраля 2026, 14:16

Мария Храмова с мужем Алексеем и сыном (Фото: Инстаграм* @aleshalisin)

Мария Храмова и ее муж Алексей вели блог, в котором рассказывали подписчикам, как счастливы вместе. Однако недавно красивая семейная история разрушилась на глазах у многотысячной аудитории. Выяснилось, что Храмов избил жену и запретил ей видеться с сыном. О том, что на самом деле произошло в этой семье, которая еще вчера казалась подписчикам такой счастливой, расскажет «Радио 1».





Содержание История выпуска Позиция Марии Храмовой Позиция Алексея Храмова Мнения экспертов студии

История выпуска

Позиция Марии Храмовой

Мария Храмова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Позиция Алексея Храмова

Алексей Храмов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Может быть мне и надо было ее треснуть», — сказал Алексей с усмешкой.

Мнения экспертов студии