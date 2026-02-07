Достижения.рф

Башкирская школьница сбежала в Екатеринбург и переспала с незнакомцем: подробности инцидента, что теперь грозит мужчине?

Башкирская школьница сбежала из дома к мужчине, с которым познакомилась в интернете всего за пару дней до этого. Какую роль сыграл скандал дома и что произошло между девочкой и взрослым уральцем – читайте в материале «Радио 1».



Знакомство в боте, ссора с отцом и побег на Уралмаш


Как стало известно, 31 января 15-летняя школьница из села в Башкирии познакомилась в Telegram-боте с 28-летним Константином из Екатеринбурга. Уже через два дня, 2 февраля, после ссоры с отцом, она решила сбежать к новому знакомому. Днём Мария (имя изменено) приехала из своего села на Южный автовокзал Екатеринбурга, где её встретил Константин. Он предложил поехать в его квартиру на улице Кузнецова в районе Уралмаша, на что восьмиклассница согласилась.

«Они сильно напились»: признание в сексе по обоюдному согласию


Вскоре о внеплановых каникулах дочери узнала её мать, живущая в Екатеринбурге. Именно она обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

«Как оказалось, Константин снял квартиру на улице Кузнецова. Он признался, что у него был секс с несовершеннолетней по обоюдному согласию. Перед этим они сильно напились», – рассказал осведомлённый источник.
Уголовное дело, подписка о невыезде и возможный срок


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Константину грозит до четырёх лет лишения свободы. По данным издания, ранее у него не было проблем с законом. До суда его отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Анастасия Чинкова

