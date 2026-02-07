07 февраля 2026, 04:19

Фото: iStock/doidam10

Башкирская школьница сбежала из дома к мужчине, с которым познакомилась в интернете всего за пару дней до этого. Какую роль сыграл скандал дома и что произошло между девочкой и взрослым уральцем – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство в боте, ссора с отцом и побег на Уралмаш «Они сильно напились»: признание в сексе по обоюдному согласию Уголовное дело, подписка о невыезде и возможный срок

Знакомство в боте, ссора с отцом и побег на Уралмаш

Фото: iStock/gpointstudio

«Они сильно напились»: признание в сексе по обоюдному согласию

«Как оказалось, Константин снял квартиру на улице Кузнецова. Он признался, что у него был секс с несовершеннолетней по обоюдному согласию. Перед этим они сильно напились», – рассказал осведомлённый источник.

Фото: iStock/Diy13

Уголовное дело, подписка о невыезде и возможный срок