Избил, изнасиловал и скормил свиньям: житель Красноярского края жестоко расправился со школьницей, чтобы отомстить соседу. Подробности
Полтора года судебного процесса по делу об убийстве в деревне Ушканка завершились суровым приговором. 17-летняя девушка стала жертвой пьяной мести соседа, который вместо скота жестоко расправился с ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Пьянство и многолетняя ненависть к соседу
Произошедшее 23 ноября 2024 года ужасает до дрожи. Игорь Зыков в тот день находился один в своем доме и выпивал. Чем больше он пьянел, тем сильнее становилось чувство ненависти к соседу, который управлял местной фермой и часто ругался на скотника Зыкова, когда тот приходил на работу в нетрезвом виде. Все в деревне знали, что семья у управляющего трудолюбивая, держит много скота: свиней и коров. Вооружившись ножом и тяжелой деревянной палкой, «мститель» пришел в загон, собираясь расправиться с животными.
Встреча в сарае и смена тактики
Однако в сарае он встретил дочь своего «врага». И внимание тотчас переключилось на нее. Девушка отчаянно сопротивлялась, а убийца уронил её на пол и бил палкой и тяпкой. После этого он совершил то, что в Уголовном кодексе называется «иными действиями сексуального характера». 17-летняя девушка умерла мучительной смертью, а все потому, что душегубу в пьяную голову пришла мысль отомстить ее отцу. Преступник собирался забить весь скот на подворье своего «обидчика», а вместо этого надругался и лишил жизни невинную девочку.
Свиньи стали соучастниками трагедии
У Зыкова был большой опыт в разведении и содержании свиней. Он знал, что они всеядные и питаются животной пищей, а потому хладнокровно оставил девушку, уверенный, что её и все улики съедят. Несчастная истекала кровью от раны на бедре, нанесенной тяпкой, и свиньи учуяли кровь. Смерть наступила в результате острой кровопотери.
Как обнаружили жертву
Обнаружил девушку парень, с которым она дружила. Он живёт в соседней деревне и забеспокоился, когда она перестала отвечать на звонки и сообщения. Молодой человек примчался к её дому, следом примчались и родители, которые в это время находились в Красноярске и продавали мясо.
Вердикт присяжных и суровый приговор
Следствию удалось установить истину, хотя осужденный юлил и пытался оправдать себя. Но были собраны неопровержимые доказательства. Процесс рассматривался с участием присяжных заседателей. Свой вердикт они уже вынесли, и 26 января 2026 года единодушно признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Обвинение запросило для Игоря Зыкова 24,5 года строго режима. Судья Красноярского краевого суда вынес приговор – 23 года с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зыкова признали виновным по трём статьям: в убийстве, совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и хищении имущества.