«Будем лицезреть зеленые холмы»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю

15 декабря 2025, 13:34

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье ожидается ноябрьская погода

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Зимние праздники не за горами, однако морозы приходить в Москву и Подмосковье пока не спешат. Какие температуры ждут жителей дальше, и стоит ли доставать шубы?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода в Москве и области будет прекрасной, однако сильно радоваться не стоит.





«Боюсь разрушить образ, созданный сегодняшней погодой. С завтрашнего дня начнется смена радостного солнечного дня. Опять натечет облачность, потом пойдет снег. И к среде мы вернемся в объятия осени, то есть температура опять приблизится 0, +2 градусам», — сказал он.

«На вторую половину недели возвращается типично осенняя ноябрьская погода с нулевой температурой. И так продлится до выходных включительно. Ближайшую неделю похолодания не предвидится», — резюмировал Шувалов.