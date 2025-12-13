Сорванный ветром кусок кровли убил мужчину в машине в Саратовской области

13 декабря 2025, 23:48

Сорванный ветром кусок кровли убил мужчину в машине в селе Александров Гай

Фото: iStock/Astrid860

Порывом сильного ветра в Саратовской области с трехэтажного дома сорвало кусок кровли. Он упал на автомобиль и убил находившегося в нем мужчину, передает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.





Инцидент произошел в селе Александров Гай на улице Красного Бойца. Погибшим оказался мужчина 1981 года рождения. Отмечается, что в субботу в регионе объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра, порывы которого достигали 25–27 метров в секунду.



