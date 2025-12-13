Достижения.рф

Сорванный ветром кусок кровли убил мужчину в машине в Саратовской области

Фото: iStock/Astrid860

Порывом сильного ветра в Саратовской области с трехэтажного дома сорвало кусок кровли. Он упал на автомобиль и убил находившегося в нем мужчину, передает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.



Инцидент произошел в селе Александров Гай на улице Красного Бойца. Погибшим оказался мужчина 1981 года рождения. Отмечается, что в субботу в регионе объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра, порывы которого достигали 25–27 метров в секунду.

Из-за непогоды все экстренные службы перевели на усиленный режим работы. На пяти федеральных трассах ввели ограничения для грузовиков и автобусов. В населенных пунктах происходили отключения электричества, падали десятки деревьев.

При этом в городе Энгельс ветром частично сорвало кровли с корпусов двух больниц.

Ранее синоптик Александр Ильин дал подробный прогноз погоды для Москвы и области на новогоднюю ночь и первый день года.
Мария Моисеева

