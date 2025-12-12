Синоптики предупредили о морозной погоде в столичном регионе

12 декабря 2025, 18:16

«Яндекс Погода»: в Москве и Подмосковье на выходных ожидается мороз

Фото: iStock/baza178

В предстоящие выходные в столичном регионе прогнозируется морозная и пасмурная погода. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





Отмечается, что 13 декабря будет -5 °С, а ночью похолодает до -6 °С. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около –5 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — уточнили синоптики для «Известий».

«Если (ситуация — ред.) не позволяет этого, то проходим так: сгибаем колени, корпус наклоняем вперёд — и маленькими шагами, не широкими, стараясь наступать на полную стопу. То есть ни в коем случае не катиться, а маленькими шажками переходить», — отметил врач.