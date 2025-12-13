Россиянам рассказали, для кого опасен гонконгский грипп
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в беседе с РИА Новости, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа.
Он отметил, что это заболевание может быть особенно опасным для людей с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Онищенко обратился к гражданам с призывом более внимательно относиться к своему здоровью.
Он подчеркнул, что при появлении первых симптомов, таких как повышение температуры или признаки ОРВИ, не следует заниматься самолечением. Вместо этого нужно обратиться к врачу, чтобы не подвергать опасности детей и пожилых людей.
Ранее стало известно о двух случаях смерти от последствий гонконгского гриппа в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Основные симптомы гонконгского гриппа включают ломоту в теле, общую слабость и сонливость, головные боли и головокружение, мышечные боли, высокую температуру (часто выше 39 градусов), тошноту и диарею, а также слезоточивость, резь в глазах, першение в горле и сухой кашель.
