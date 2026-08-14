«Будешь страдать»: Родителям рассказали, как принять страшный диагноз ребенка

14 августа 2026, 15:45

Руководитель фонда помощи Десяцкая: после страшного диагноза можно жить

Фото: Istock/Ekaterina Chizhevskaya

Когда ребёнку ставят страшный диагноз и говорят, что нужна пересадка органа, мир рушится. Но потом наступает момент выбора: страдать, проклинать несправедливость — или принять реальность как данность и начать действовать.





Руководитель направления помощи детям с хроническими болезнями почек фонда «Настенька», мама ребенка, которому дважды пересаживали почку, Марина Десяцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно личное отношение к ситуации.





«Если к этому относиться как к борьбе, то будет борьба. Ты можешь из-за этого плакать, страдать, кричать, как мир несправедлив, но ничего не изменится. Адаптируешься — будешь хорошо жить. Не адаптируешься — будешь страдать», — поделилась она.

«Смысл трансплантации в том, чтобы ты мог хорошо жить, чтобы ты мог вернуться к привычной жизни. Но для многих семей возвращение к привычной жизни невозможно без помощи. Особенно для тех, кто живёт в регионах. 95% всех детских трансплантаций почки в России делаются в Москве», — подчеркнула Десяцкая.