«Будешь страдать»: Родителям рассказали, как принять страшный диагноз ребенка
Руководитель фонда помощи Десяцкая: после страшного диагноза можно жить
Когда ребёнку ставят страшный диагноз и говорят, что нужна пересадка органа, мир рушится. Но потом наступает момент выбора: страдать, проклинать несправедливость — или принять реальность как данность и начать действовать.
Руководитель направления помощи детям с хроническими болезнями почек фонда «Настенька», мама ребенка, которому дважды пересаживали почку, Марина Десяцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно личное отношение к ситуации.
«Если к этому относиться как к борьбе, то будет борьба. Ты можешь из-за этого плакать, страдать, кричать, как мир несправедлив, но ничего не изменится. Адаптируешься — будешь хорошо жить. Не адаптируешься — будешь страдать», — поделилась она.
Собеседница привела пример: у неё с мужем была «образцово-показательная» беременность — без вредных привычек, всё по учебнику. И до семи месяцев ребёнок развивался идеально, а потом — ОРВИ, и почки погибли. Генетика чистая, никто не виноват, просто так случилось.
«Смысл трансплантации в том, чтобы ты мог хорошо жить, чтобы ты мог вернуться к привычной жизни. Но для многих семей возвращение к привычной жизни невозможно без помощи. Особенно для тех, кто живёт в регионах. 95% всех детских трансплантаций почки в России делаются в Москве», — подчеркнула Десяцкая.
По ее словам, фонд помощи детям с хроническими болезнями почек «Настенька» решает эту проблему через проект «Уютный дом» — квартиры рядом с больницей, где семьи могут жить бесплатно, пока ждут орган. Марина Десяцкая подчёркнула, что помогать можно по-разному. Даже распространение достоверной информации — уже помощь.