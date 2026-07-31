В Чехове 3 августа проведут донорскую акцию
Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Чехове в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Мероприятие будет проходить в доме культуры «Дружба» с девяти утра до полудня. Предварительная запись не нужна.
«Донорская кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Сделать донацию может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей, а также два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный выходной.