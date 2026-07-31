В Чехове 3 августа проведут донорскую акцию

31 июля 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Чехове в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Мероприятие будет проходить в доме культуры «Дружба» с девяти утра до полудня. Предварительная запись не нужна.





«Донорская кровь может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.