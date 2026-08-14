В Подмосковье с начала года заготовили более 50 литров донорской крови

14 августа 2026, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 50 литров донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Это на 1 800 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Донации принимают в Московском областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания крови при больницах, а также в ходе выездных акций.





«Созданный донорами запас позволяет своевременно обеспечивать кровью и её компонентами медицинские организации всего Подмосковья», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.