«Будет незащищенной»: Врач рассказала, как выбрать правильный крем от солнечных лучей

25 марта 2026, 13:54

Врач Матюхова: крем на весну и лето нужно выбирать, исходя из своего типа кожи

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Весна — это период активного солнца. Многие считают это безопасным, однако специалисты утверждают, что лучи напрямую влияют на кожу, а выбор крема зачастую превращается в квест.





Врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова в беседе с «Радио 1» заявила, что для кожи очень важно выбрать правильный крем, чтобы избежать неприятных последствий.





«Физические фильтры — это оксид цинка, диоксид титана. Это как зеркало на вашей коже: лучи отражаются, полностью блокируются. Они подходят для чувствительной кожи, работают сразу же после нанесения. Минус — белый след, который никому не нравится. Химические фильтры работают по-другому: они переводят ультрафиолетовые лучи в тепло. Плюсы в том, что они лёгкие, не выбеливают кожу, комфортны под макияж. Но они не подходят для чувствительной кожи из-за риска раздражения и начинают работать только через 15–20 минут после нанесения», — сказала она.

«Часто забывают про такие зоны, как уши, шея, зоны вокруг глаз и линия роста волос. Чаще всего там можно увидеть участки, которые покраснели и обгорели. Если вы сняли солнцезащитные очки и надели их снова, кожа в этот момент может быть незащищённой, а дальше будет пигментация», — объяснила Матюхова.