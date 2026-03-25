«Будет незащищенной»: Врач рассказала, как выбрать правильный крем от солнечных лучей
Врач Матюхова: крем на весну и лето нужно выбирать, исходя из своего типа кожи
Весна — это период активного солнца. Многие считают это безопасным, однако специалисты утверждают, что лучи напрямую влияют на кожу, а выбор крема зачастую превращается в квест.
Врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова в беседе с «Радио 1» заявила, что для кожи очень важно выбрать правильный крем, чтобы избежать неприятных последствий.
«Физические фильтры — это оксид цинка, диоксид титана. Это как зеркало на вашей коже: лучи отражаются, полностью блокируются. Они подходят для чувствительной кожи, работают сразу же после нанесения. Минус — белый след, который никому не нравится. Химические фильтры работают по-другому: они переводят ультрафиолетовые лучи в тепло. Плюсы в том, что они лёгкие, не выбеливают кожу, комфортны под макияж. Но они не подходят для чувствительной кожи из-за риска раздражения и начинают работать только через 15–20 минут после нанесения», — сказала она.
Самый современный и комфортный вариант — комбинированные фильтры, которые берут лучшее из обоих миров. Однако даже если вы используете SPF, есть участки, которые остаются незащищёнными.
«Часто забывают про такие зоны, как уши, шея, зоны вокруг глаз и линия роста волос. Чаще всего там можно увидеть участки, которые покраснели и обгорели. Если вы сняли солнцезащитные очки и надели их снова, кожа в этот момент может быть незащищённой, а дальше будет пигментация», — объяснила Матюхова.
По словам эксперта, особое внимание на защиту стоит обратить тем, кто активно ухаживает за кожей с помощью «активных» компонентов.
«Если вы используете уходовые средства, которые содержат кислоты или ретинол, то они повышают чувствительность кожи к солнцу. То же действует после любых травматичных косметологических процедур: пилингов, лазерных шлифовок. В этом случае врачи рекомендуют выбирать физические (минеральные) фильтры, которые не раздражают повреждённый барьер. Для любительниц парфюма: они также могут вызвать фотохимическую реакцию и привести к ожогам и пигментации. В солнечный день лучше не поливать себя парфюмом на открытые участки тела, например, на декольте», — дала совет дерматовенеролог.