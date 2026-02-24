«Король губ» скончался в Британии после косметологической процедуры
Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, получивший прозвище «король губ» из‑за увлечения косметологией и пластическими операциями, умер после очередной неудачной бьюти‑процедуры.
Как пишет The Sun, по делу задержали двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве. Уточняется, что 34‑летний Парк скончался 18 февраля.
По версии полиции, незадолго до смерти ему проводили косметологическую процедуру. Подозреваемых вскоре отпустили под залог на время расследования.
The Sun также напоминает, что Парк сам работал косметологом. В 2024 году его задерживали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после процедуры увеличения ягодиц. До своей смерти он находился под залогом, однако обвинения ему так и не предъявили.
