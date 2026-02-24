«Король губ» скончался в Британии после косметологической процедуры

24 февраля 2026, 11:39

Sun: «король губ» Джордан Парк умер после косметологической процедуры в Британии

Фото: istockphoto/puhhha

Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, получивший прозвище «король губ» из‑за увлечения косметологией и пластическими операциями, умер после очередной неудачной бьюти‑процедуры.