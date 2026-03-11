Россиянку задержали в Таиланде за нелегальные косметологические процедуры
В Таиланде задержали 34-летнюю россиянку Анастасию Тыльцеву, подозреваемую в проведении нелегальных косметологических процедур. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, женщина переехала из Москвы в Паттайю и арендовала квартиру, где проводила процедуры без медицинской лицензии и разрешения на работу. Среди услуг была, в частности, липосакция, которую она предлагала за семь тысяч батов (около 17 тысяч рублей), обещая клиентам быстрый результат.
Клиентов россиянка находила через русскоязычные чаты и объявления в соцсетях. Среди посетителей, как утверждается, был бывший участник реалити-шоу Дом-2 Иван Барзиков, который обращался к ней за инъекциями ботокса.
Во время обыска полиция обнаружила незарегистрированные косметические препараты, часть из которых была просрочена. Лекарства и медицинские изделия хранились в обычном холодильнике вместе с продуктами.
В отношении россиянки выдвинуто несколько обвинений, связанных с незаконной медицинской деятельностью и продажей препаратов без разрешения. По местным законам ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
