Косметолог раскрыла главные отличия рабочих уходовых средств от маркетинга

26 февраля 2026, 18:37

Косметолог Поспелова: Разрекламированная косметика часто неэффективна

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Косметика, которую активно рекламируют и вкладывают в это большие бюджеты, часто бывает неэффективной. Об этом рассказала преподаватель-косметолог сети учебных центров в сфере красоты «Эколь» Надежда Поспелова.





Эксперт предупредила, что в случае, когда продукт массово рекламируют блогеры и лидеры мнений, стоит задуматься, поскольку это является самой распространенной уловкой. В первую очередь стоит обратить внимание на состав и цену продукта.





«Разрекламированные, но неэффективные средства чаще всего встречаются именно на рынке уходовой косметики, в составе таких средств концентрация действующих веществ недостаточна. Нередко подобные продукты изготавливаются без разработки новых формул — по типовым рецептурам с базовыми активными компонентами и не имеют значимых преимуществ», — рассказала Поспелова в разговоре с «Известиями».