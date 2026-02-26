Косметолог раскрыла главные отличия рабочих уходовых средств от маркетинга
Косметика, которую активно рекламируют и вкладывают в это большие бюджеты, часто бывает неэффективной. Об этом рассказала преподаватель-косметолог сети учебных центров в сфере красоты «Эколь» Надежда Поспелова.
Эксперт предупредила, что в случае, когда продукт массово рекламируют блогеры и лидеры мнений, стоит задуматься, поскольку это является самой распространенной уловкой. В первую очередь стоит обратить внимание на состав и цену продукта.
«Разрекламированные, но неэффективные средства чаще всего встречаются именно на рынке уходовой косметики, в составе таких средств концентрация действующих веществ недостаточна. Нередко подобные продукты изготавливаются без разработки новых формул — по типовым рецептурам с базовыми активными компонентами и не имеют значимых преимуществ», — рассказала Поспелова в разговоре с «Известиями».
Она уточнила, что самым эффективным средством для ухода за кожей является профессиональная косметика, которую можно купить в салонах, клиниках и у специалистов с подтвержденной квалификацией. По словам Поспеловой, в таких продуктах содержатся качественные активы в правильных рабочих концентрациях.
Однако косметолог добавила, что профессиональную косметику не стоит покупать самостоятельно. Для начала необходимо проконсультироваться со специалистом и ни в коем случае не идти на поводу у рекламы.