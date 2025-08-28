«Будет усидчивым и внимательным»: Диетолог назвала идеальные варианты для завтрака школьника

28 августа 2025, 12:20

Диетолог Мойсенко: на завтрак школьнику лучше есть кашу или омлет

Фото: iStock/romrodinka

Лето заканчивается, а значит наступает время подготовки к школе. Родители закупают канцелярские товары, одежду, но главное — правильно выстроить питание и распорядок дня.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, каким должен быть завтрак школьника, чтобы у него хватало сил и энергии.



«Сложные углеводы, которые находятся в крупах, смогут энергетически поддержать ребенка фактически на протяжении первых трех часов активной работы в классе. Каша — лучший вариант для завтрака, потому что это она дает энергии и силы засчет содержащихся волокон. Не будет сонливости, и ребенок будет усидчивым и внимательным», — сказала она.

«Нам же нужно получить из крупы белки и углеводы-полисахариды, витамины и микроэлементы. Если это не крупа, то пусть будет омлет из яиц, потому что куриное яйцо на сегодняшний день один из редких суперфудов. Оно не может быть искусственным. Также яйцо может быть всмятку, вкрутую, пашот — как угодно, даже с овощами», — порекомендовала врач.