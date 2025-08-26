Россиянам рассказали, как правильно выбирать консервы
Диетолог Павлюк: консервы внутри не должны пениться
Консервированные продукты вошли в нашу повседневную жизнь и пользуются спросом. Однако, чтобы не навредить своему организму, необходимо выбирать качественную еду.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно выбирать консервы.
«Важно, чтобы консервированные продукты были изготовлены по ГОСТу и чтобы не было никакой ржавчины. Будет полезнее, если мясо или рыба в банке будут в собственном соку», — сказала она.
По словам эксперта, нужно смотреть на дату изготовления консервы и ее внешний вид при открытии.
«Нельзя, чтобы она была 30-летней давности. Если, когда мы открываем банку, внутренность пенится, идет неприятный запах, то лучше это выкинуть», — порекомендовала диетолог.
Павлюк добавила, что пищевых отравлений от консервов она не встречала, но они описаны в медицинской практике.
«Если качество продукта вызывает сомнения, то лучше отказаться от употребления», — заключила она.