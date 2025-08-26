Россиянам рассказали, как правильно выбирать консервы

26 августа 2025, 11:59

Диетолог Павлюк: консервы внутри не должны пениться

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Консервированные продукты вошли в нашу повседневную жизнь и пользуются спросом. Однако, чтобы не навредить своему организму, необходимо выбирать качественную еду.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно выбирать консервы.





«Важно, чтобы консервированные продукты были изготовлены по ГОСТу и чтобы не было никакой ржавчины. Будет полезнее, если мясо или рыба в банке будут в собственном соку», — сказала она.

«Нельзя, чтобы она была 30-летней давности. Если, когда мы открываем банку, внутренность пенится, идет неприятный запах, то лучше это выкинуть», — порекомендовала диетолог.

«Если качество продукта вызывает сомнения, то лучше отказаться от употребления», — заключила она.