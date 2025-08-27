Стала известна основная проблема питания в российских школах

27 августа 2025, 17:52

Врач Мойсенко: в школах внимание уделяют стоимости порции, а не качеству

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Лето заканчивается, а значит, школьный сезон не за горами. Как правило, вопрос о питании в учебных заведениях всегда актуален и приковывает к себе внимание родителей.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в питании ребенка играют роль и эмоции, и учебный план, и взаимоотношения с одноклассниками.





«Мы понимаем, что большинство российских школ питаются организованно, и это регламентируется санитарными нормами, правилами в согласии с пищевым рационом и составом продуктов питания. Но там есть один большой минус — зачастую внимание уделяется конкретной стоимости порции, а не качеству продукта», — сказала она.

«Есть школы, где родители сами материально участвуют и в организации здорового питания, и в его контроле, и в составлении меню — им самим нравится форма приготовления и подача», — отметила врач.

«На продукты может быть элементарная аллергическая реакция. Сейчас есть все возможности (обследование), чтобы определить, какие продукты питания нужно изъять из рациона, какие добавить. И эта оптимизация позволит ребенку быть здоровым на протяжении девяти месяцев учебного плана, энергичным и усваивать материал. У него появится мотивация, потому что питание оптимизируется не только по белкам, жирам, углеводам, но и именно по тем продуктам, которые будут ребёнком максимально усвоены», — объяснила Мойсенко.