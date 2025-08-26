Тренер раскрыла причины неуходящего живота при здоровом образе жизни
Тренер Бахтурина: «сжечь жир» на животе локально невозможно
Часто жир на животе и боках не уходит даже при правильном питании и физических нагрузках. Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, почему так происходит.
Она подчеркнула, что жир невозможно убрать локально, то есть «сжечь жир» на животе определёнными упражнениями не получится, поскольку организм избавляется от жировой прослойки последовательно, а живот часто уходит в последнюю очередь.
«Еще одна распространенная причина — обилие стресса и недостаточное восстановление. Даже при хорошем графике тренировок и питания хронический стресс и недосып тормозят прогресс. Повышается уровень кортизола, который связан с накоплением жира в области живота», — пояснила Бахтурина в беседе с «Известиями».Кроме того, даже при употреблении здоровой еды можно перебирать норму калорий во время перекусов. Или же организму может не хватать белка и клетчатки. В первую очередь, по словам специалиста, необходимо начать с корректировки питания. Стоит держать дефицит 5–10% от нормы, употреблять достаточно белка, овощей и цельных продуктов.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала Общественной Службе Новостей, что завтрак является основным приёмом пищи.
«Скорость обмена веществ ранним утром наиболее высока, и если не поддержать ее полноценным приемом пищи, то к полудню она начнет стремительно снижаться. Обратно разогнать метаболизм до следующего восхода уже не получится, поэтому организм в течение дня будет больше склонен к накоплению лишнего веса», — уточнила Королёва.По словам диетолога, завтракать необходимо в первый час после пробуждения. При отсроченном завтраке скорость обмена веществ замедляется.
Также к набору лишнего веса может привести переедание во время обеда или полдника, которое происходит из-за компенсации утреннего голода, заключила Королёва.