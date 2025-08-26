Тренер раскрыла причины неуходящего живота при здоровом образе жизни

26 августа 2025, 16:03

Тренер Бахтурина: «сжечь жир» на животе локально невозможно

Фото: iStock/eternalcreative

Часто жир на животе и боках не уходит даже при правильном питании и физических нагрузках. Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, почему так происходит.





Она подчеркнула, что жир невозможно убрать локально, то есть «сжечь жир» на животе определёнными упражнениями не получится, поскольку организм избавляется от жировой прослойки последовательно, а живот часто уходит в последнюю очередь.





«Еще одна распространенная причина — обилие стресса и недостаточное восстановление. Даже при хорошем графике тренировок и питания хронический стресс и недосып тормозят прогресс. Повышается уровень кортизола, который связан с накоплением жира в области живота», — пояснила Бахтурина в беседе с «Известиями».

«Скорость обмена веществ ранним утром наиболее высока, и если не поддержать ее полноценным приемом пищи, то к полудню она начнет стремительно снижаться. Обратно разогнать метаболизм до следующего восхода уже не получится, поэтому организм в течение дня будет больше склонен к накоплению лишнего веса», — уточнила Королёва.

