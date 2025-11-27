«Имейте чувство юмора»: Многодетная приемная мама Галия Бубнова о главном в родительстве

27 ноября 2025, 16:17

Приемная мама Галия Бубнова: в родительстве нужно иметь чувство юмора

Фото: iStock/captain_galaxy

Ко Дню матери в студии «Радио 1» побывала Галия Бубнова — президент Ассоциации приемных родителей, многодетная мама, воспитывающая семерых приемных детей. В откровенном разговоре она рассказала, почему в приемном родительстве без чувства юмора делать нечего, как общество может помочь таким семьям и какой совет она считает самым главным для тех, кто только задумывается об этом шаге.





Галия Бубнова подчеркнула, что для ребенка важно быть принятым со всем прошлым багажом.





«Нельзя отрицать его прошлого, потому что оно есть, и для него оно имеет значение. Когда приемные родители понимают это, возникает меньше проблем. И ребенок уже доверяет, потому что его приняли», — сказала она.

«Нужно, чтобы ребёнок чувствовал, что ты всегда стоишь на его защите. Мгновенной любви может и не произойти», — отметила она.

«Еще мне хотелось бы, чтобы в обществе нас не превозносили очень высоко. Чтобы это было нормальным обычным делом, и люди рассматривали ребенка как полноценного члена семьи», — добавила многодетная мама.

«Мамы — как пуговки, на нас все держатся. Пусть в доме всегда звучит детский смех и любовь», — резюмировала она.