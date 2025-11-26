Стало известно, что у Бориса Грачевского могла быть тайная внебрачная дочь
Актриса Ксения Непомнящая сообщила о возможном родстве с Борисом Грачевским
Актриса Ксения Непомнящая в эфире шоу «Пусть говорят» заявила о возможном родстве с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. Как рассказала сама артистка, однажды мать намекнула ей, что Грачевский может быть её биологическим отцом, однако подтверждений этому нет.
Непомнящая рассказала, что в 13 лет родители от неё отказались, и её воспитали бабушка с дедушкой. Однажды мать привезла их с братом в дом отдыха и представила мужчину, который снимал «Ералаш».
«Я смотрю, это копия моего отца! И это был Борис Грачевский. Потом фраза, сказанная мамой, меня насторожила: «Возможно, это ваш папа». Я была в шоке», — призналась Ксения.Актриса подчеркнула, что до сих пор не знает, кто её биологический отец. Она считает, что родной папа мог не знать правды и считать её своей дочерью.
«Я предполагаю, что могу быть дочерью Грачевского. Наверное, из-за этого мать меня и ненавидела, потому что жила с нелюбимым мужчиной», — рассказала Непомнящая.Ранее Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между наследниками.