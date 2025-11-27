Певица Катя Лель раскрыла секрет идеального подарка для мамы

27 ноября 2025, 15:21

Катя Лель рассказала о подарках для мамы в преддверии Дня матери

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала о своей традиции дарить подарки близким. В преддверии Дня матери артистка поделилась, что именно она подготовила для самого родного человека.





В интервью Общественной Службе Новостей Екатерина сообщила, что преподнесёт маме бытовую технику и организовала для неё путешествие.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю её отдыхать в тёплые края», — пояснила Лель.