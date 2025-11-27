«Борюсь с выпадением волос и отёками»: Валентина Иванова откровенно о последствиях родов
Возлюбленная Тимати рассказала о проблемах со здоровьем после родов
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова призналась подписчикам, что сейчас активно восстанавливается после родов — и речь не только о спорте.
По словам девушки, она столкнулась с целым набором неприятных последствий: выпадением волос, авитаминозом, отёками и общим истощением организма.
Иванова рассказала, что усиленное выпадение волос началось примерно через четыре месяца после появления на свет её дочери Эммы от Тимати. Дополнительный удар, по её словам, нанесли стресс и холодное время года.
«Борюсь с дефицитами, осенним авитаминозом, выпадением волос, отёками. Сегодня была у эндокринолога», — поделилась Валентина у себя в блоге.Она также призналась, что больше не кормит малышку грудью — молоко стало пропадать уже к концу третьего месяца, поэтому молодой маме пришлось перейти на другие варианты питания для ребёнка.