«Борюсь с выпадением волос и отёками»: Валентина Иванова откровенно о последствиях родов

27 ноября 2025, 11:34

Возлюбленная Тимати рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова призналась подписчикам, что сейчас активно восстанавливается после родов — и речь не только о спорте.





По словам девушки, она столкнулась с целым набором неприятных последствий: выпадением волос, авитаминозом, отёками и общим истощением организма.



Иванова рассказала, что усиленное выпадение волос началось примерно через четыре месяца после появления на свет её дочери Эммы от Тимати. Дополнительный удар, по её словам, нанесли стресс и холодное время года.





«Борюсь с дефицитами, осенним авитаминозом, выпадением волос, отёками. Сегодня была у эндокринолога», — поделилась Валентина у себя в блоге.