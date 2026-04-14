«Будут проблемы»: Эксперт высказался о «цензуре» для искусственного интеллекта в России

14 апреля 2026, 13:41

Деятель IT Клименко: «цензура» для искусственного интеллекта в РФ сомнительна

Фото: istockphoto/KamiPhotos

Искусственному интеллекту хотят прописать правила «входа и выхода». На форуме «ИИ. Режим доверия» говорили про необходимость ограничения запросов к нейросетям, назвав это цензурой.





Однако председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» указал на некорректность термина «цензура» по отношению к программному коду.





«Применение цензуры к фразе "искусственный интеллект" сложновато выглядит. Я бы, наверное, говорил о том, что всё-таки речь идёт о каком-то регламенте взаимодействия», — сказал он.

«Речь идёт о регламентах, правилах поведения, дорожном движении, скорости перемещения. Я бы здесь сразу не впадал в панику. Прежде, чем доверить искусственному интеллекту какие-то решения по диагностике (если в медицину уходим) или по ведению боевых действий на поле боя, нужно каким-то образом всё это верифицировать и иметь конкретный стандарт. У нас есть ГОСТы для всего. По большому счёту, нам нужно сделать какой-то ГОСТ, цифровой кодекс», — объяснил Клименко.

«Я думаю, что все государства сначала создадут свои подразделения в силовых структурах и Думах. И только потом появится единый организм. То есть здесь два пути урегулирования: создание цифрового кодекса (ГОСТа) и профессиональной общественной организации. Пока этого нет, будут проблемы», — резюмировал собеседник.