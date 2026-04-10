Создателя искусственного интеллекта пытались сжечь заживо

Бутылку с зажигательной смесью кинули в дом главы OpenAI Сэма Альтмана
В Сан‑Франциско произошло нападение на дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана. Мужчина бросил коктейль Молотова в здание, расположенное в районе Норт‑Бич.



Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местную полицию, информация о случившемся поступила от пожарных в 04:12. В результате атаки загорелись ворота дома, однако обошлось без пострадавших.

Преступник попытался скрыться с места происшествия, но его задержали в течение часа. Правоохранители установили, что после нападения на дом Альтмана подозреваемый предпринял попытку поджечь еще одно здание в районе Мишн Блок.

Задержанным оказался 20‑летний молодой человек. Он арестован, в отношении него ведут следственные действия. Причины и мотивы нападения пока не раскрываются.

Александр Огарёв

