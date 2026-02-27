«Интеллект спасет от старости»: как заставить мозг работать всю жизнь
Психолог Безделев: Физическая активность необходима для психического здоровья
Люди, которые регулярно читают, решают задачи или учатся новому, в зрелом возрасте показывают более устойчивые когнитивные навыки. Об этом рассказал к.э.н., клинический психолог, автор метода нейроцифрологии ООО «Лаборатория Эффективных Решений» Вадим Безделев.
Он привел данные исследований, которые указывают, что участники со стабильной вербальной беглостью живут в среднем на девять лет дольше тех, кто испытывает в этом трудности в подобных заданиях. А значит, что высокий интеллект приводит к долголетию, подчеркнул эксперт.
«Физическая активность является одним из самых важных факторов психического здоровья. Регулярные умеренные аэробные упражнения в течение 150 минут в неделю помогают организму улучшить кровообращение мозга, повышают производство нейротрофических факторов, а также замедляют возрастные изменения мозга», — рассказал Безделев в разговоре с RuNews24.ru.
По его словам, ежедневные прогулки задерживают когнитивный спад на несколько лет, что особенно важно для пожилых людей. Кроме того, общение с людьми и участие в групповых занятиях улучшают эмоциональное состояние и служат защитой для мозга.
Так, Безделев порекомендовал заставлять мозг работать, больше двигаться, высыпаться, нормально питаться и не замыкаться в себе, чтобы ум оставался ясным до глубокой старости.