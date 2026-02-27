«Интеллект спасет от старости»: как заставить мозг работать всю жизнь

27 февраля 2026, 16:33

Психолог Безделев: Физическая активность необходима для психического здоровья

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Люди, которые регулярно читают, решают задачи или учатся новому, в зрелом возрасте показывают более устойчивые когнитивные навыки. Об этом рассказал к.э.н., клинический психолог, автор метода нейроцифрологии ООО «Лаборатория Эффективных Решений» Вадим Безделев.





Он привел данные исследований, которые указывают, что участники со стабильной вербальной беглостью живут в среднем на девять лет дольше тех, кто испытывает в этом трудности в подобных заданиях. А значит, что высокий интеллект приводит к долголетию, подчеркнул эксперт.





«Физическая активность является одним из самых важных факторов психического здоровья. Регулярные умеренные аэробные упражнения в течение 150 минут в неделю помогают организму улучшить кровообращение мозга, повышают производство нейротрофических факторов, а также замедляют возрастные изменения мозга», — рассказал Безделев в разговоре с RuNews24.ru.