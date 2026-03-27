Искусственный интеллект поможет бороться с дефицитом врачей

27 марта 2026, 10:24

Фото: iStock/Thx4Stock

Искусственный интеллект поможет врачам сократить время на заполнение бумаг, поставить диагноз и подобрать лечение, а также сократит дефицит медицинских работников.





Ранее стало известно, что российское правительство до конца 2026 года планирует внедрить технологии ИИ в работу государственных больниц на фоне увеличивающегося дефицита врачей. Предполагается, что с помощью этого врачи будут обрабатывать данные исследований и все электронные медицинские карты россиян.





«Использование программ позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и экономить время врача на изучение документов и данных о пациенте. Например, сейчас врачи тратят до 40–50% времени на заполнение бумаг», — пишут argumenti.ru.

«Мы фиксируем опасения врачей, не заменит ли их искусственный интеллект, а также чётко видим, что там, где специалисты прошли обучение, качество применения ИИ высокое», — отметили в Минздраве.