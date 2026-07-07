«Будут проверки»: Вассерман назвал главную причину ужесточения правил контроля детей на дистанционном обучении
Депутат Вассерман: экзамены для детей нужны, потому что они самонадеянны
Комитет Госдумы по просвещению концептуально поддержал поправки к закону «Об образовании», закрепляющие обязанность детей на домашнем обучении регулярно проходить промежуточные аттестации в школах. Поправки подготовлены в Брянской областной Думе, где обеспокоены недостаточным контролем государства за качеством домашнего образования.
Член Комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» заявил, что главная причина ужесточения правил кроется в психологии: когда ребенок учится дома, ни он, ни его родители не видят объективной картины своих пробелов в знаниях.
«Выяснилось, что дети, находящиеся на домашнем обучении, меньше школьников склонны правильно оценивать качество своей работы. Поэтому нужно их оценивать вместе с остальными, иначе мы рискуем получить людей, абсолютно уверенных в том, что они знают всё и понимают всё, и уверенных совершенно напрасно», — заявил он.
Однако, по словам эксперта, даже школьные экзамены не дают стопроцентной гарантии от появления самоуверенных невежд, но они способны «существенно сократить их число». Публицист напомнил о советском опыте, когда экзамены сдавались практически каждый год, и оценки в аттестат шли именно по их результатам, а не по текущим четвертным баллам.
«Повседневная проверка качества обучения совершенно необходима. Без неё и сам ребенок, и его родители склонны верить в то, что всё в порядке, даже если эта вера ничем не подкреплена. Пандемия с её карантинами изрядно подняла интерес к дистанционному формату обучения. И сейчас таких, конечно, пока ещё не большая доля учеников, но уже достаточно большая, чтобы стоило заботиться и об их судьбе, и об их дальнейшем участии в жизни страны», — добавил он.
Вассерман отметил, что технологию сдачи экзамена будут определять сами органы просвещения, но задача закона — указать, что такая проверка необходима. А конкретные форматы и порядок будут определяться по ходу событий.
«Насколько я могу судить, в данном случае все фракции склонны проголосовать за эти поправки. Восстанавливать единство всей системы обучения предстоит, к сожалению, ещё не один год», — резюмировал собеседник.