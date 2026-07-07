«Будут проверки»: Вассерман назвал главную причину ужесточения правил контроля детей на дистанционном обучении

07 июля 2026, 18:14

Депутат Вассерман: экзамены для детей нужны, потому что они самонадеянны

Фото: iStock/Three Spots

Комитет Госдумы по просвещению концептуально поддержал поправки к закону «Об образовании», закрепляющие обязанность детей на домашнем обучении регулярно проходить промежуточные аттестации в школах. Поправки подготовлены в Брянской областной Думе, где обеспокоены недостаточным контролем государства за качеством домашнего образования.





Член Комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» заявил, что главная причина ужесточения правил кроется в психологии: когда ребенок учится дома, ни он, ни его родители не видят объективной картины своих пробелов в знаниях.





«Выяснилось, что дети, находящиеся на домашнем обучении, меньше школьников склонны правильно оценивать качество своей работы. Поэтому нужно их оценивать вместе с остальными, иначе мы рискуем получить людей, абсолютно уверенных в том, что они знают всё и понимают всё, и уверенных совершенно напрасно», — заявил он.

«Повседневная проверка качества обучения совершенно необходима. Без неё и сам ребенок, и его родители склонны верить в то, что всё в порядке, даже если эта вера ничем не подкреплена. Пандемия с её карантинами изрядно подняла интерес к дистанционному формату обучения. И сейчас таких, конечно, пока ещё не большая доля учеников, но уже достаточно большая, чтобы стоило заботиться и об их судьбе, и об их дальнейшем участии в жизни страны», — добавил он.

«Насколько я могу судить, в данном случае все фракции склонны проголосовать за эти поправки. Восстанавливать единство всей системы обучения предстоит, к сожалению, ещё не один год», — резюмировал собеседник.