Врач назвала продукты, которые точно помогут сдать экзамены

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Некоторые продукты во время подготовки к экзаменам могут стать решающим фактором успеха. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
По её словам, не стоит употреблять сахар, так как сладости обеспечивают энергией на короткий срок. Лучше выбирать цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты.
Специалист пояснила, что эти продукты при ежедневном употреблении могут поддерживать работоспособность мозга и общее самочувствие.
Она также добавила, что жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле, улучшают мозговую деятельность и помогают справиться со стрессом.
Кроме того, Джутова призвала поддерживать водный баланс, поскольку даже лёгкое обезвоживание может негативно отразиться на когнитивных функциях. Она также подчеркнула, что чрезмерное употребление кофе и энергетиков может нарушить сон и привести к состоянию нервозности.
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«Белки необходимы для выработки нейротрансмиттеров — химических веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Именно они участвуют в процессах запоминания. Полезные источники белка: яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара», — цитирует Life.ru Джутову.
Специалист пояснила, что эти продукты при ежедневном употреблении могут поддерживать работоспособность мозга и общее самочувствие.
Она также добавила, что жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле, улучшают мозговую деятельность и помогают справиться со стрессом.
Кроме того, Джутова призвала поддерживать водный баланс, поскольку даже лёгкое обезвоживание может негативно отразиться на когнитивных функциях. Она также подчеркнула, что чрезмерное употребление кофе и энергетиков может нарушить сон и привести к состоянию нервозности.
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Элина Позднякова