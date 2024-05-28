В Красногорске госэкзамены будут сдавать 5 тысяч выпускников

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Почти 5 тысяч красногорских выпускников будут сдавать госэкзамены в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В Красногорске в рамках Государственной итоговой аттестации экзамены будут сдавать 3535 выпускников 9-х классов и 1343 одиннадцатиклассника.
Сегодня, 28 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, а 30 мая выпускникам девятых классов предстоит сдавать географию, историю, физику и химию.
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«В округе организовано 24 стационарных пункта проведения экзаменов и еще два пункта на дому. Что касается выбора самых популярных предметов, то у выпускников 9-х и 11-х классов таким стало «Обществознание». Также в числе приоритетных – предметы «Информатика и ИКТ», «География», «Английский язык» и «Компьютерный ЕГЭ», — отметили в пресс-службе.
Сегодня, 28 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, а 30 мая выпускникам девятых классов предстоит сдавать географию, историю, физику и химию.
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Мира Полтева