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В Красногорске госэкзамены будут сдавать 5 тысяч выпускников

28 мая 2024, 09:25
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Почти 5 тысяч красногорских выпускников будут сдавать госэкзамены в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В Красногорске в рамках Государственной итоговой аттестации экзамены будут сдавать 3535 выпускников 9-х классов и 1343 одиннадцатиклассника.

«В округе организовано 24 стационарных пункта проведения экзаменов и еще два пункта на дому. Что касается выбора самых популярных предметов, то у выпускников 9-х и 11-х классов таким стало «Обществознание». Также в числе приоритетных – предметы «Информатика и ИКТ», «География», «Английский язык» и «Компьютерный ЕГЭ», — отметили в пресс-службе.



Сегодня, 28 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, а 30 мая выпускникам девятых классов предстоит сдавать географию, историю, физику и химию.

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#егэ
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#информатика
ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за Украины
РБК: Евросоюз остался без трески из-за санкций против РФ и сокращения улова
28 мая 2024, 08:07

Фото: iStock/AlexLMX

Рынок Евросоюза столкнулся с нехваткой атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.
В документе говорится, что европейские переработчики не получают достаточного количества сырья. Таким образом на ЕС отражаются введенные против России ограничения.

Напомним, что до спецоперации на территории Украины и антироссийского курса Запада Россия являлась одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Лидерство в мировой добыче этого вида рыбы также имеет Норвегия, однако данные об уловах страны за 2023-й год не опубликованы.

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#ограничения
#ес
#евросоюз
#норвегия
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Рэпер Noize MC* рискует стать фигурантом уголовного дела
Noize MC* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
28 мая 2024, 06:43

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Известный под псевдонимом Noize MC рэпер Иван Алексеев* может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Ивану Алексееву грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), поэтому для этого есть все основания», — сообщил собеседник издания.
Как заявил источник, если дело будет возбуждено, артисту грозит наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет тюремного заключения.

Министерство юстиции России 18 ноября 2022 года внесло Алексеева* в перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Noize MC с 2022 года проживает в Литве.

Ранее сообщалось, что в России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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#иностранный агент
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Страховщик еще не принял решение по «Крокус сити холлу»
«Ингосстрах»: решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» еще не приняли
28 мая 2024, 05:47

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Сведенья о возможном страховом случае из-за повреждения здания «Крокус сити холла» пока не окончательные, так как расследование продолжается. Об этом рассказали в «Ингосстрахе» изданию РИА Новости.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.

В конце марта сын владельца группы Crocus, Араз Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что страховка может покрыть только малую часть ущерба для «Крокуса».

«В «Ингосстрах» не поступало новых заявлений от пострадавших в «Крокусе». Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов», — заявили в компании.
В заявлении отмечается, что компания будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства Российской Федерации.

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#сын
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Погранслужба назвала число пропущенных через границу РФ людей в 2023 году
Погранслужба ФСБ: через границу РФ в 2023 году пропустили более 110 млн человек
28 мая 2024, 05:31

Фото: istock / Sner

Первый заместитель директора — глава Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника назвал количество людей, которые были пропущены через госграницу в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств», — заявил Кулишов.
Офицер добавил, что людей пропущено на 36% больше чем в 2023 году, а транспортных средств — на 49%.

Он подчеркнул, что Россия все еще остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности, невзирая на попытки Запада опустить «железный занавес».

Ранее президент РФ Владимир Пути заявил, что пограничники будут действовать твердо при решении задач спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее
28 мая 2024, 04:32

Фото: istock / Denisfilm

Чтобы секс приносил удовольствие, необязательно осваивать позы, похожие на акробатические номера или асаны из йоги. Такое мнение выразила секс-колумнист Алмара Абгарян, раскрыв способы сделать классическую миссионерскую позицию увлекательной.
Как утверждает Абгарян, с одним из ее партнеров 80% интима происходило в позиции, когда мужчина сверху. Но секс все равно был отличным из-за похожих темпераментов и внимания мужчины к половому акту: он подбрасывал ноги партнерши, немного поворачивал ее на бок, ласкал ее грудь и половые органы.

«Подруга недавно сказала мне, что у нее был удивительный секс в миссионерской позиции, потому что партнер шептал ей неприличные вещи. Еще один мой бывший в этой позе подкладывал мне подушку под бедра, чтобы стимулировать точку G, и разводил мои ноги в стороны в виде буквы V», — поделилась эксперт.
Абгарян пояснила, что многие мужчины утверждают, что им нравится в этой позиции наблюдать за удовольствием на лице партнерши.

Она отметила, что важен не выбор позы, а действия для получения удовольствия.

«Это ода миссионерской позе, но если вы предпочитаете догги-стайл, позу наездницы или что-то посложнее — вам карты в руки», — подытожила она.
Ранее психотерапевт объяснила, как дикие фантазии помогут достичь оргазма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам назвали растения на участке, за которые могут оштрафовать или арестовать
Юристы назвали растения, за которые российских дачников оштрафуют в 2024 году
28 мая 2024, 03:41

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN

Российских садоводов в этом могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи. Об этом рассказали юристы в беседе с РИА Недвижимость.
Собственникам участков, нарушающих правила борьбы с растениями-сорняками, грозит административное наказание по статье 10.1 КоАП РФ в виде штрафа для физических лиц в размере от 300 до 500 рублей. Обычно речь идет о борщевике Сосновского, пояснила юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

В свою очередь, юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина предупредила, что в конкретных регионах санкции могут отличаться. К примеру, в Москве отсутствие мер по удалению борщевика чревато штрафом в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

В Московской области с 1 марта вступили в действие новые штрафы за нескошенный борщевик, которые варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, отметила по член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Чтобы избежать штрафа, владельцу земли необходимо доказать, что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносное растение. Для этого нужно иметь в распоряжении договор, подписанный с компанией, которая обрабатывала участок, а также акты выполненных работ.

За выращивание наркосодержащих растений может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. В 2024 году в перечень таких растений традиционно входят конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, мак снотворный, а также недавно добавленная ипомея трехцветная, известная как вьюнок.

В случае выращивание вышеназванных растений в крупном и особо крупном размере, можно лишиться свободы на срок от двух до 8 лет по статье 231 УК РФ.

Помимо этого, дачники, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней, могут получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина.

«Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления», — пояснила эксперт.

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Пограничники будут действовать твердо при решении задач спецоперации, уверен Путин
Путин поблагодарил пограничников за срыв попыток прорваться на территорию России
28 мая 2024, 01:49

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Он отметил, что этот праздник — символ памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.
Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников попытки диверсантов проникнуть на российскую территорию были сорваны.

Российский лидер также выразил уверенность, что пограничники будут смело и твердо действовать в ходе решения задач специальной военной операции на Украине.

«Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований», — сказал глава государства.

Российский лидер также обратил внимание в своей речи на то, что сотрудники погранслужб могут рассчитывать на поддержку и помощь граждан России. Путин также пожелал им достичь значительных результатов ри выполнении своего профессионального долга.

Ранее передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
28 мая 2024, 01:37

Фото: istock / Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту временно остановили движение. Согласно информации из Телеграм-канала об оперативной обстановке на мосту, движение автомобильного транспорта уже восстановили.
Решение о перекрытии движения приняли в 23:40 по московскому времени.

«Возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — гласит сообщение, опубликованное в 23:45.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
#крымский мост
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Глава Павлово-Посадского округа провёл оперативное совещание
27 мая 2024, 23:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл оперативное совещание с представителями администрации городского округа.
Подготовку к новому отопительному сезону, дорожные работы, медицину и другие вопросы обсудили в ходе оперативного совещания в Павлово-Посадском городском округе. Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» провели гидравлические испытания на всех участках теплосетей.

На объекты завезли трубы для замены сетей на улице Крупской и закончили работы по ремонту котла №4 в районе Городок. Также специалисты ведут работы по установке теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Как отметил Семёнов, поступает много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово на плохой напор воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации вместе с управляющей компанией разобраться в данной проблеме. РСО «Электрогорск» на этой неделе привлекает подрядную организацию для промывки сетей по улицам Радченко и Безымянная. Кроме того, организация занимается опрессовкой магистралей.

Как отметил глава округа, много вопросов к МБУ «Благоустройство». Он поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток. Также, по его словам, нужно начать работы по гидравлическим испытаниям. К ним приступят на этой неделе.

В этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка: около ЗАО «КДВ Павловский Посад» и на пересечении улиц Южная и Кузьмина. Это поможет избежать больших заторов и пробок, а также снизит аварийность на дорогах.

Главврач центральной больницы заявил об увеличении числа травм в выходные дни у детей. Он обратил внимание родителей на контроль и соблюдение всех правил профилактики травматизма. Так, 30 мая, в четверг, в 14:30 пройдёт прием населения в ЦРБ. Записать можно по телефону 2-25-55.

Стартовал период сдачи экзаменов. Руководителям служб напомнили о запрете на проведение любых работ у школ во время проведения итоговой аттестации. Отмечена важность создания комфортных условий во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.

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