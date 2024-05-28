В Красногорске госэкзамены будут сдавать 5 тысяч выпускников

Рынок Евросоюза столкнулся с нехваткой атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.