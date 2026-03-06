Вассерман заявил важности создания групп по оценке влияния Лабубу на психику
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости федеральной оценки влияния популярных игрушек-монстров на психику детей. Об этом он сообщил в беседе с Осторожно Media.
Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийский автономный округ планируют создать комиссию, которая изучит влияние игрушек вроде Лабубу и Хагги Вагги на ментальное состояние детей. В группу войдут детские психологи, педагоги, юристы и филологи-когнитивисты. Эксперты должны подготовить рекомендации для родителей и критерии оценки потенциально опасных игрушек. Вассерман поддержал эту инициативу и отметил, что проблему необходимо рассматривать не только на региональном, но и на федеральном уровне.
По его словам, проведение экспертизы необходимо, однако формирование состава таких комиссий может стать сложной задачей, поскольку у специалистов могут быть разные взгляды на то, какие игрушки можно считать вредными для детей. Депутат сообщил, что планирует обсудить с коллегами из профильного комитета Госдумы по просвещению возможность создания экспертной группы и выработки требований к подобным игрушкам.
