«Будут расти мужики»: Военный эксперт высказался о возвращении начальной военной подготовки в школы

28 апреля 2026, 13:53

Военэксперт Баранец: НВП в школах должны вести люди, опаленные порохом

Инициатива о возрождении начальной военной подготовки перешла в стадию активной проработки. На площадке форума в парке «Патриот» представители военных и образовательных структур уже обсуждают не только содержание будущего курса, но и подготовку преподавательского состава. Согласно обнародованным планам, упор на уроках НВП будет сделан на прикладные навыки: первую помощь, ориентирование на местности и действия в чрезвычайных ситуациях.





Военный обозреватель «Комсомольской правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что из ключевых вопросов возрождения НВП является кадровый состав.





«Сегодня у школьников действительно есть повышенный интерес к военной тематике, экскурсиям, активности. Однако доверить преподавание нельзя "дяде Мише, который работал сторожем на мыльном заводе" нельзя. НВП должны преподавать люди, опаленные порохом: и бывшие контуженные, и, может, раненые. Это настоящие, кто имеет право готовить мальчишек и девчонок к защите Родины», — сказал эксперт.

«Необходимо воссоздать полноценную систему с тирами, уставами и практическими стрельбами. Это будут расти мужики с защитой Родины», — резюмировал эксперт.