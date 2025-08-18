Областной урок НВП в Раменском собрал более 70 человек
Участниками областного урока начальной военной подготовки в Раменском стали свыше 70 человек. Инициатором занятий выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Идея возникла в связи с тем, что в Раменском округе занятия НВП пользуются большой популярностью. Мы решили поделиться нашим опытом с представителями Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Считаю важным и необходимым передавать боевой опыт. У нас очень грамотные инструкторы», – отметил Кулик.На мероприятии выступили раменские артисты. Они исполнили патриотические песни.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поприветствовал участников урока НВП. Он вручил ветеранам СВО удостоверения, значки и шевроны членов ассоциации.
Учебная программа состояла из тактической, огневой и инженерной подготовки, основ боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.