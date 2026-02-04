Занятия по НВП впервые пройдут на территории Казанского храма Раменского
Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа в эту субботу проведут занятие по начальной военной подготовке. Урок НВП пройдёт совместно с военно-патриотическим клубом «Высота», сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Занятие впервые состоится на территории Казанского храма города Раменское. Оно начнётся в 10 утра с молебна и панихиды по бойцам спецоперации.
«Важно, чтобы защитники Отечества знали, что весь народ с ними в любви, памяти и молитве. Нынешнее воинство, подобно героям прошлых лет, черпает силу не только в боевой подготовке, но и в духовной поддержке, которую мы все вместе можем им дать через молитву и искреннюю заботу», – сказал настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов.
Участников занятий ждут несколько этапов, включающих урок по оказанию первой помощи и основам тактики, стрельбу из пневматической винтовки, перетягивание каната и мастер-класс по работе на полевой кухне.
Кроме того, можно будет посетить музей специальной военной операции. По окончании всех ждёт чаепитие.
Приглашаются все желающие. Одеться лучше удобно и по погоде.