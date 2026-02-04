Занятия по НВП впервые пройдут на территории Казанского храма Раменского

04 февраля 2026, 19:42

Фото: Раменский медиацентр

Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа в эту субботу проведут занятие по начальной военной подготовке. Урок НВП пройдёт совместно с военно-патриотическим клубом «Высота», сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Занятие впервые состоится на территории Казанского храма города Раменское. Оно начнётся в 10 утра с молебна и панихиды по бойцам спецоперации.



«Важно, чтобы защитники Отечества знали, что весь народ с ними в любви, памяти и молитве. Нынешнее воинство, подобно героям прошлых лет, черпает силу не только в боевой подготовке, но и в духовной поддержке, которую мы все вместе можем им дать через молитву и искреннюю заботу», – сказал настоятель Казанского храма протоиерей Андрей Козорезов.