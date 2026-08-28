«Будут сложности»: Кинолог объяснил, как понять, что вы готовы взять щенка

28 августа 2026, 11:21

Кинолог Голубев: готовность взять щенка должна приходить с помощью вопросов

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Мечта о собаке часто начинается с эмоций: трогательные фотографии щенков, желание обрести верного друга или подарить радость детям. Однако решение взять питомца должно основываться не только на чувствах, но и на готовности изменить привычный образ жизни.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что появление собаки в доме – это не покупка вещи и не временное увлечение. Щенок становится членом семьи на долгие годы, а значит, решение должно быть осознанным.





«Прежде чем выбирать породу или искать заводчика, важно честно ответить себе на несколько вопросов. Если человек понимает, сколько времени, сил и внимания потребуется питомцу, готов вкладываться в его воспитание и не ищет легких решений, значит, он подходит к этому шагу ответственно. Именно такой подход помогает избежать разочарований и делает совместную жизнь человека и собаки счастливой», – сказал он.

Есть ли у вас время на собаку?

Готовы ли вы к ответственности и расходам?

Подходит ли вам выбранная порода?

Готов ли к щенку ваш дом и ваша семья?

Готовы ли вы заранее разобраться в особенностях содержания собаки?

Готовы ли вы принять не только радость, но и трудности?

«Собака приходит в семью не на несколько месяцев, а на многие годы. Поэтому лучшим основанием для такого шага становятся не эмоции, а ответственность, готовность учиться и желание создать питомцу достойные условия жизни. Именно тогда щенок вырастет в воспитанную, уверенную в себе собаку и станет настоящим другом семьи», – резюмировал кинолог.