Кинолог рассказал, почему собака постоянно себя вылизывает и чем это опасно

31 июля 2026, 09:32

Кинолог Голубев: собака может постоянно вылизываться из-за скуки или стресса

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Если питомец стал вылизываться заметно чаще обычного, это не всегда говорит о болезни, но и оставлять такое поведение без внимания не стоит. Причины могут быть самыми разными — от привычного ухода за собой до серьезных проблем со здоровьем, которые требуют диагностики.





Постоянное вылизывание у собаки далеко не всегда свидетельствует о заболевании, однако оценивать такое поведение нужно в комплексе с другими симптомами, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».





«Причин постоянного вылизывания у собак много – от банальной скуки до реальных физиологических проблем. В любом случае, история требует диагностики, обращайте внимание на сопутствующие симптомы и особенно на то, появилось ли такое поведение внезапно или уже наблюдалось ранее», — объяснил специалист.

Когда вылизывание считается нормой

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Скука, стресс и тревога

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