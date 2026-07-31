Кинолог рассказал, почему собака постоянно себя вылизывает и чем это опасно
Кинолог Голубев: собака может постоянно вылизываться из-за скуки или стресса
Если питомец стал вылизываться заметно чаще обычного, это не всегда говорит о болезни, но и оставлять такое поведение без внимания не стоит. Причины могут быть самыми разными — от привычного ухода за собой до серьезных проблем со здоровьем, которые требуют диагностики.
Постоянное вылизывание у собаки далеко не всегда свидетельствует о заболевании, однако оценивать такое поведение нужно в комплексе с другими симптомами, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».
«Причин постоянного вылизывания у собак много – от банальной скуки до реальных физиологических проблем. В любом случае, история требует диагностики, обращайте внимание на сопутствующие симптомы и особенно на то, появилось ли такое поведение внезапно или уже наблюдалось ранее», — объяснил специалист.
Когда вылизывание считается нормой
Поддержание чистоты — одна из естественных причин такого поведения. Не только кошки регулярно вылизывают себя, но и многие собаки.
Питомец может очищать шерсть от грязи после прогулки или пытаться избавиться от непривычного запаха, например, оставшегося после мытья. Кроме того, собаки нередко приводят себя в порядок после посещения туалета.
Зуд, аллергия и раны на коже
Если животное постоянно вылизывает одно и то же место, чаще всего причиной становится зуд. Его могут вызывать укусы насекомых, паразиты, дерматит или грибковая инфекция. При таких состояниях обычно появляются дополнительные признаки: покраснение кожи, шелушение, а шерсть на проблемном участке становится влажной.
Иногда вылизывание связано не с зудом, а с болью. При этом специалисты напоминают, что слюна собаки не помогает заживлению ран, а, наоборот, может занести бактерии.
Именно поэтому после операций и наложения швов ветеринарные врачи используют медицинские попоны или защитные воротники, чтобы питомец не мог добраться до поврежденного участка.
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Попытки постоянно вылизывать определенное место могут быть связаны и со скрытым дискомфортом. Среди возможных причин — артрит, проблемы с анальными железами, послеоперационные швы, обработанные раны и другие состояния, требующие диагностики и правильного ухода.
Скука, стресс и тревога
Не всегда причиной становятся физиологические нарушения. Иногда собака начинает часто вылизываться из-за недостатка активности, пытаясь хоть чем-то себя занять.
Такое поведение также может быть реакцией на стресс или тревогу. В этом случае питомец пытается успокоиться и снять внутреннее напряжение. Это сравнимо с тем, как человек теребит одежду или грызет ногти.
В более редких случаях, если собака вылизывается до крови, а никаких физиологических причин обнаружить не удается, речь может идти о состоянии, сходном с обсессивно-компульсивным расстройством.
Когда нельзя откладывать визит к ветеринару
Если собака долго вылизывается, но при этом спокойно лежит, расслаблена и легко переключается на игру или выполнение команд, это считается хорошим признаком.
Насторожиться стоит в том случае, если навязчивое вылизывание сопровождается беспокойством, поскуливанием или другим непривычным поведением.
Поводом для обращения в ветеринарную клинику также являются покраснение кожи, появление проплешин, неприятного запаха и любые другие подозрительные изменения.
Специалисты подчеркивают, что подобные симптомы требуют диагностики. Самостоятельное лечение и использование народных методов в таких случаях недопустимы.