Бездомная собака прокусила голову школьнице в Удмуртии
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело после нападения бездомной собаки на несовершеннолетнюю девочку. Об этом стало известно 16 августа.
Инцидент произошел в городе Воткинск, животное укусило ребенка в область головы. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.
При расследовании дадут правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных на территории муниципалитета. Других деталей не приводится.
Ранее бездомная собака покусала двух детей в российском городе. Подробности в нашем материале.
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