«Букет под запретом»: Ветеринар назвала смертельно опасные для кошек цветы к 8 Марта
Ветеринар Сиротина: лилии, тюльпаны, фикусы смертельно опасны для кошек
В преддверии главного весеннего праздника ветеринары призывают любителей кошек быть бдительными. Многие популярные цветы, которые принято дарить женщинам, содержат опасные для животных токсины.
Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» предупредила: большинство популярных растений смертельно опасны для усатых питомцев. В группе риска — лилии, тюльпаны и даже привычные фикусы.
«Практически все цветы являются ядовитыми для животных, в частности для кошек. Все виды фикусов, азалий, диффенбахий, гвоздики, лилии — очень токсичны. Это может вызвать очень сильное отравление, как системное, так и местное», — предупредила специалист.
По словам эксперта, особую опасность представляют лилии, которые нередко дарят на 8 Марта. Они могут спровоцировать не только тяжелое отравление у животного, но и аллергические реакции у людей. Сиротина рекомендовала размещать растения в недоступных для питомцев местах, несмотря на их природную ловкость.
«Последствия контакта с ядовитым растением могут быть самыми тяжелыми. Владельцам важно понимать, что даже малая доза токсина способна привести к необратимым последствиям. Вплоть до паралича, до повреждения нервной системы, до отека гортани, когда кошка не может дышать — это летальные исходы. Яды накапливаются, поражают почки и печень, а когда диагноз ставят на поздней стадии, этиологии непонятны», — объяснила врач серьезность ситуации.
Сиротина напомнила о случаях, когда владельцы, жалея выбросить красивые цветы, выносят их в подъезд, но и это не гарантирует безопасность для животных соседей. Лучший способ избежать трагедии — вовсе отказаться от опасных растений в пользу питомца.