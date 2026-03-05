«Букет под запретом»: Ветеринар назвала смертельно опасные для кошек цветы к 8 Марта

05 марта 2026, 18:00

Ветеринар Сиротина: лилии, тюльпаны, фикусы смертельно опасны для кошек

Фото: istockphoto/elifilm

В преддверии главного весеннего праздника ветеринары призывают любителей кошек быть бдительными. Многие популярные цветы, которые принято дарить женщинам, содержат опасные для животных токсины.





Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» предупредила: большинство популярных растений смертельно опасны для усатых питомцев. В группе риска — лилии, тюльпаны и даже привычные фикусы.





«Практически все цветы являются ядовитыми для животных, в частности для кошек. Все виды фикусов, азалий, диффенбахий, гвоздики, лилии — очень токсичны. Это может вызвать очень сильное отравление, как системное, так и местное», — предупредила специалист.

«Последствия контакта с ядовитым растением могут быть самыми тяжелыми. Владельцам важно понимать, что даже малая доза токсина способна привести к необратимым последствиям. Вплоть до паралича, до повреждения нервной системы, до отека гортани, когда кошка не может дышать — это летальные исходы. Яды накапливаются, поражают почки и печень, а когда диагноз ставят на поздней стадии, этиологии непонятны», — объяснила врач серьезность ситуации.