В Подмосковье 8 марта проведут 46 тематических ярмарок
46 ярмарок, посвящённых Международному женскому дню, проведут в 30 округах Московской области 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
На ярмарках можно будет купить свежее мясо, овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров, а также ремесленные сувениры.
«Ярмарки «Женщины, с праздником весны!» будут работать на Комсомольской площади в Раменском, в Краснополянском проезде в Лобне, на проспекте Академика Туполева в Домодедове и в других городах», — говорится в сообщении.Адреса и время работы торговых площадок опубликованы на интерактивной карте на портале «МОй АПК».
В министерстве отметили, что все товары на подмосковных ярмарках проходят лабораторные проверки качества.