В Подмосковье 8 марта проведут 46 тематических ярмарок

05 марта 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

46 ярмарок, посвящённых Международному женскому дню, проведут в 30 округах Московской области 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





На ярмарках можно будет купить свежее мясо, овощи, фрукты и другие товары от местных фермеров, а также ремесленные сувениры.





«Ярмарки «Женщины, с праздником весны!» будут работать на Комсомольской площади в Раменском, в Краснополянском проезде в Лобне, на проспекте Академика Туполева в Домодедове и в других городах», — говорится в сообщении.