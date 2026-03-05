«Любовь к себе»: Ида Галич дала совет одиноким россиянкам, как не впасть в уныние 8 Марта
Галич призвала россиянок не грустить 8 Марта из-за отсутствия мужчины
Блогер и телеведущая Ида Галич в беседе с журналистами в рамках «Форума в большом городе», организованного VK, призвала одиноких российских женщин любить и радовать себя самостоятельно.
По ее словам, не стоит грустить из-за отсутствия любимого мужчины в праздничный день. Можно самостоятельно порадовать саму себя, например, например, цветами или небольшим подарок.
«Чувствовать себя любимой — это не значит, что это только от любимого человека. Это значит наконец-таки полюбить себя», — приводит Life.ru слова Галич.
Звезда российского шоу-бизнеса считает, что любовь к себе связана не только с приятными покупками. Здесь важна дисциплина, работа над собой, внимание к здоровью. Так Галич посоветовала купить коврик для йоги, заняться спортом или найти другие способы поддерживать физическое и эмоциональное состояние.