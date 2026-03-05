«Любовь к себе»: Ида Галич дала совет одиноким россиянкам, как не впасть в уныние 8 Марта

05 марта 2026, 15:25

Галич призвала россиянок не грустить 8 Марта из-за отсутствия мужчины

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич в беседе с журналистами в рамках «Форума в большом городе», организованного VK, призвала одиноких российских женщин любить и радовать себя самостоятельно.





По ее словам, не стоит грустить из-за отсутствия любимого мужчины в праздничный день. Можно самостоятельно порадовать саму себя, например, например, цветами или небольшим подарок.





«Чувствовать себя любимой — это не значит, что это только от любимого человека. Это значит наконец-таки полюбить себя», — приводит Life.ru слова Галич.